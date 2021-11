Znani so uradni podatki o okuženih v Sloveniji #video

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov znaša 2.786 (dan pred tem 2.982). Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 2.019 (dan pred tem 2.062), še kažejo podatki NIJZ.

Poleg testiranj s PCR-testi so v ponedeljek opravili še 76.572 hitrih HAG-testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida praviloma preverijo še s PCR-testiranjem.

Z enim odmerkom cepiva je v državi po podatkih NIJZ cepljenih 1.225.517 oseb, z vsemi odmerki 1.141.720 ljudi.

Razmere v državi so še vedno zelo resne. "Razen obravnave nujnih primerov v tem trenutku v slovenskem zdravstvu vse stoji. Nenujni posegi se ne izvajajo. Bojim se, da smo zelo blizu temu, da ne bomo imeli niti anesteziologa, ki bi lahko uspaval pacienta za operacijo," je v sredo opozoril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

V zadnjih sedmih dneh smo v povprečju vsak dan potrdili skoraj tri tisoč novih primerov okužbe. V torek so v Sloveniji ob opravljenih 8.618 PCR-testih potrdili 3.144 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 36,5 odstotka in je bil nižji kot dan pred tem, ko je znašal 46,2 odstotka. V primerjavi s prejšnjim tednom je bilo 1.339 okužb manj, potem ko je bilo pretekli torek potrjenih 4.282 okužb.

"Zaupajmo v znanost in cepljenje!" To je skupno sporočilo vodstev slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov.



Premagajmo epidemijo.