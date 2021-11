Pri petih covidnih bolnikih opravili presaditev pljuč

Opravili so že pet transplantacij pljuč covidnih bolnikov, je povedala Vera Gorjup in obenem opozorila, da bolnik po presaditvi ne bo nikoli več povsem zdrav.

Posledice okužbe s covid-19 so lahko grozljive. Pljuča pri težjih covidnih bolnikih dobesedno razpadajo, pokajo, so povedali zdravniki z dolgoletnimi izkušnjami. Pravijo, da takšnih okvar pljuč do prihoda covid-19 še niso videli, in dodajajo, da nekaterim ne pomagajo niti aparature. Potem je čas za zadnjo možnost - presaditev pljuč, ki pa ni primerna za vse bolnike. Po transplantaciji oseba namreč ne bo nikoli več povsem zdrava. Letos so v UKC Ljubljana opravili že 12 presaditev, od tega pet zaradi covid-19.

"V tridesetih letih dela vidiš marsikaj, a to kar se dogaja s pljuči covidnih bolnikov še nisem videla," je povedala Vojka Gorjup iz UKC Ljubljana in dodala, da se "nekateri se še vedno branijo, da bi jih priklopili na aparat za dihanje. Potem jim razložim, da bodo pljuča počivala, da jim bomo dali čas, da se zdravijo." In ko pljuča zmorejo, bolnika zbudijo iz kome.

"Pljuča dobesedno razpadejo, pokajo. Namesto da bi bili to drobni mehurčki, nastanejo velike bule," je pojasnila Gorjupova in opozorila, da ne ne gre vedno po tej poti. Če aparat za dihanje ne zadostuje, bolniku pomagajo še z zunajtelesnim krvnim obtokom, torej z dodatnimi pljuči. Ko tudi to ne pomaga, ostane še zahteven kirurški poseg - transplantacija pljuč.

Petim bolnikom so morali pljuča presaditi zaradi boleni covid-19

Zadnjo presaditev smo naredili pred dvema tednoma pri ženski srednjih let, ki je po porodu zbolela za hudo obliko covid-19 in ni bilo druge pomoči. Opravili so že pet transplantacij pljuč covidnih bolnikov. Vse uspešno. A, kot opozarja Gorjupova, bolnik po presaditvi ne bo nikoli več povsem zdrav.

"Treba se je zavedati, da je to samo za izbrane bolnike. Novih pljuč se ne da dobiti kar tako," je še povedala. Pravi tudi, da ima transplantacija svoj rok trajanja in da nobena transplantacija ni brez tveganj. Telo namreč lahko nova pljuča tudi zavrne.

Zdravniki so postavljeni pred psihično naporne odločitve

Zdravniki so tako postavljeni pred težke dileme. Ne zgolj pri odločitvah o transplantacijah, ampak pri celotnem zdravljenju covidnih bolnikov. Danes so se denimo odločali, kako naprej pri covidni bolnici, ki je na polovici nosečnosti. "Verjetno si nihče ne more predstavljati, s kakšnimi dilemami se soočamo in kako so take odločitve stresne in psihično naporne."

"Stanje se je tako poslabšalo, da smo jo morali priklopiti na aparat za dihanje. Iščemo rešitve. Zaenkrat še skušamo rešiti oba," je dejala Gorjupova.

V postcovidni ambulanti ugotavljajo, da si 90 odstotkov bolnikov po prebolelem covid-19 s pljuči opomore, vendar po preboleli bolezni občutijo spremembe. Od bolečin v prsnem košu do zmanjšane zmogljivosti, slabe koncentracije, nekateri imajo tudi težave s spancem.