Vindišar: V tem trenutku niti ne moremo več ustrezno poskrbeti za večjo naravno ali prometno nesrečo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Bojim se, da smo zelo blizu temu, da ne bomo imeli niti anesteziologa, ki bi lahko uspaval bolnika za operacijo. V tem trenutku niti ne moremo več ustrezno poskrbeti za večjo naravno ali prometno nesrečo, kjer bi imeli večje število ponesrečencev," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in ob tem državljane pozval, naj se izogibajo adrenalinskim športom in drugih dejavnosti, kjer bi se lahko zgodile poškodbe.

"Pred epidemijo smo v Sloveniji imeli na voljo 233 postelj intenzivne terapije. S popolno reorganizacijo smo danes prišli do 448 postelj. Zmogljivosti smo skoraj podvojili, danes zagotavljamo 302 postelji za covidne bolnike in 146 za necovidne bolnike," je pojasnil Vindišar in dodal, da 15 covid bolnišnic deluje kot enotna covid bolnišnica na državni ravni po načelu kriznega upravljanja.

Foto: Vlada RS

"Intenzivna postelja ni samo ležišče. To je postelja, ob kateri so ventilator, kup druge medicinske opreme, en zdravnik in štiri intenzivne medicinske sestre," je dejal Vindišar.

Bolnišnice aktivno sklepajo dogovore z drugimi zavodi glede premeščanja kadrov. UKC na primer poroča, da ima sklenjen dogovor s 27 zavodi, s čimer so lahko na covid oddelke razporedili dodatnih 54 diplomiranih in 22 srednjih medicinskih sester.

V tem trenutku vse stoji

Vsak dan se v bolnišnicah usklajujejo in prerazporejajo zmogljivosti in kader. "Ko prerazporedimo zdravnika in medicinsko sestro na covid oddelek, ju odvzamemo z drugega delovišča. To pomeni, da delo tam ni opravljeno. Zato v zdravstvu, razen obravnave nujnih primerov, v tem trenutku vse stoji. Nenujni posegi se ne izvajajo."

Vindišar je spomnil tudi na možnost, da ob pozitivnem hitrem testu ob predložitvi fotografije hitrega testa in osebnega dokumenta opravite bolj zanesljivi PCR-test.

DS Franc Vindišar, @MinZdravje: Tisti, ki se samotestirate, lahko ploščico, kjer se vidi rezultat testa, skupaj z osebnim dokumentom, predložite pri izvajalcu PCR testiranja. S tem načinom smo pomembno razbremenili primarni nivo in pospešili pridobivanje rezultatov testiranja. pic.twitter.com/wqqJ0BGmoT — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 24, 2021

V zadnjih sedmih dneh smo v povprečju vsak dan potrdili skoraj tri tisoč novih primerov okužbe. Včeraj so v Sloveniji ob opravljenih 8.618 PCR-testih potrdili 3.144 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 36,5 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 46,2 odstotka. V primerjavi s prejšnjim tednom, je to več 1.339 okužb manj, potem, ko je bilo pretekli torek potrjenih 4.282 okužb.

Inšpektorji začasno zaprli devet prodajaln in gostinski lokal

"Tržni inšpektorat je v preteklih dveh tednih nadaljeval s poostrenim nadzorom, s poudarkom na preverjanju PCT zahtev. Ob tem so inšpektorji zaradi ne preverjanja pogoja začasno zaprli devet prodajaln in en gostinski lokal v Ljubljani," je pojasnila Martina Gašperlin, v.d. glavne tržen inšpektorice.

Inšpektorat je opravil nadzore pri ca. 1.200 subjektih, manjše nepravilnosti so bile ugotovljene pri 265 subjektih. Od tega je bilo samo med obema vikendoma s strani tržnih inšpektorjev opravljenih 263 nadzorov. "Zaradi ugotovljenih nepravilnosti, je bilo pri opravljanju trgovinske dejavnosti izrečenih 183 upravnih opozoril, s katerimi je bila naložena odprava le-teh. V primerih, kjer kršitve kljub predhodnemu opozorilu niso bile odpravljene, je bilo izdanih 20 plačilnih nalogov v skupni vrednosti 83.200 evrov in sicer, ker zavezanci niso preverjali pogoja PCT pri strankah," je povedala Gašperlinova.

Martina Gašperlin, tržni inšpektorat: Hvala vsem podjetjem, ki striktno izvajate preverjanje PCT pogoja z osebnim dokumentom. Hvala tudi strankam, ki brez nerganja in slabe volje pokažete dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja in hvala vsem zaposlenim, ki izvajate preverjanje. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 24, 2021

O tem razmišljajo v posvetovalni skupini za cepljenje

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je po poročanju Radia Slovenija povedala, da bo zaradi ugotovitev raziskav treba spremeniti shemo cepljenja proti covid-19. Za veljavnost covidnih potrdil bi lahko bilo obvezno cepljenje s poživitvenim odmerkom. Beovićeva je včeraj v izjavi za javnost znova pojasnila, da gre za zdaj le za razmišljanje.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na včerajšnjem obisku vlade v Pomurju v soboški bolnišnici opozoril, da je hrbtenica slovenskega zdravstva napeta do skrajnih meja, da se ne zlomi, pa lahko dosežemo le skupaj z izvajanjem ukrepov v podporo zdravstvu. Izhod iz epidemije vidi v cepljenju, tudi že tretjem odmerku, sicer bomo imeli februarja nov val.