Poklukar: Izhod je v cepljenju, sicer bomo imeli februarja nov val

Krivulje dnevno okuženih moramo obrniti še bolj navzdol, je poudaril minister. Spomnil je na torkovih več kot 3000 potrjenih okužb z novim koronavirusom, hkrati pa je bilo v bolnišnicah več kot 1100 bolnikov, od tega 285 na intenzivni terapiji. Do danes so na covidne oddelke prerazporedili več kot 2400 zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih sester in drugih, od tega skoraj 700 medicinskih sester in skoraj 600 zdravnikov. 2200 jih je bilo razporejenih znotraj javnih zdravstvenih zavodov, 200 od drugih izvajalcev, tako koncesionarjev kot zasebnikov.

Poklukar se je vsem zahvalil. Opozoril je, da je obenem na intenzivnem zdravljenju še 300 bolnikov, ki zbolevajo za srčno in možgansko kapjo ter drugimi boleznimi, kar terja od zdravstvenih delavcev skrajne napore.

"Ko govorimo o obremenitvah v teh dneh v zdravstvu, ne vem kaj naj še dodam, posnetki z enot intenzivnih terapij so, mislim da, zgovorni, zdravstveni delavci so tudi že večkrat povedali, v kakšnih razmerah delajo," je dejal minister.

O pomoči iz sosednjih držav se še pogovarjajo

Po ogledu soboške enote intenzivne terapije v soboški bolnišnici je dodal, da se maksimalno angažirano, pa vendar vidno izčrpano osebje vsak dan bori za življenja vseh obolelih s covidom-19. "Izpostaviti je treba, da je v Splošni bolnišnici Murska Sobota zasedenih 22 postelj za intenzivno nego, ki jih imajo sicer v mirnodobnem času 14, zato so že pregradili prebujevalnico, v kateri so dodatni prostori za intenzivno zdravljenje covidnih bolnikov," je povedal Poklukar.

O stanju v državi pa je dejal, da je bil danes na koordinaciji covidnih bolnišnic na dogovorih, kako naprej s premeščanjem kadra in postavljenih enot za intenzivno terapijo. Zmogli bomo, če bomo vsi skupaj izvajali ukrepe, kajti v sosednjih državah ni nič bistveno boljše. O pomoči iz sosednjih držav se sicer še pogovarjajo, a konkretnih dogovorov še ni.

Ta trenutek v slovenskem zdravstvu z vsemi napori skrbimo, da povečujemo dnevno število postelj za intenzivno nego, da poskrbimo za slehernega Slovenca, ne bo nam pa lahko, že ta trenutek nam ni lahko, opozarja minister in dodaja, da je izhod v cepljenju, tudi že tretjem odmerku, sicer bomo imeli februarja nov val.

Stroka proučuje druge ukrepe, tudi v šolstvu

Na vprašanje, ali lahko pričakujemo nove ukrepe po zgledu Avstrije, je Poklukar odgovoril, da smo dosegli pomemben napredek pri kontroli pogoja PCT v javnem prometu, žal pa ni uresničen ukrep dela od doma, s čimer bi zmanjšati število stikov in dosegli padec epidemije. Stroka proučuje druge ukrepe, tudi v šolstvu, da bi zamejili epidemijo med mladimi.

Direktor bolnišnice Daniel Grabar je ob tem dodal, da s skrajnimi napori zagotavljajo zdravljenje in se ves čas pogovarjajo, kako poskrbeti za vsakega, ki ga bo potreboval.

Minister Poklukar se je popoldne v Ljutomeru sešel še s predstavniki pomurskega zdravstva na primarni ravni.