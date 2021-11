WHO: V Evropi bi lahko covid-19 terjal dva milijona življenj

Evropa ostaja v primežu pandemije covid-19. Prejšnji teden so v povprečju na dan zabeležili skoraj 4.200 smrti zaradi bolezni covid-19, skupno pa je v Evropi ta bolezen doslej terjala 1,5 milijona življenj, do marca bi lahko regija dosegla mejnik več kot dva milijona smrti, so danes sporočili iz urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo.

Številno smrtnih primerov se je od konca septembra, ko so v povprečju na dan poročali o 2.100 smrtih, podvojilo.

Pri WHO napovedujejo, da bo 25 držav kmalu občutilo izjemen pritisk po bolnišničnih posteljah, v 49 od 53 držav pa bodo do marca občutili tudi izjemen pritisk na intenzivni negi. Glede na trenutne trende bi do začetka pomladi bolezen covid-19 lahko terjala skupno 2,2 milijona življenj.

"Da bomo lahko živeli s tem virusom in nadaljevali svoj vsakdan, moramo zasledovati pristop cepivo plus. To pomeni standardni odmerek cepiva, poživitveni odmerek, če je priporočen, in v našo normalno rutino vplesti preventivne ukrepe," je dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

Prepričan je, da še nismo prepozni, da preprečimo nepotrebno tragedijo izgube življenj in omejimo motnje gospodarstva to zimsko sezono.

Pri WHO pojasnjujejo, da je za slabo epidemiološko sliko v Evropi med drugim kriva različica delta, dodaten razlog so tudi številne države, ki v bolezni covid-19 ne vidijo več grožnje in so zato sprostile ukrepe, ter večje skupine ljudi, ki še niso cepljeni.