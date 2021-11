Avstrija: Razmere v bolnišnicah dramatične, umrlo 72 covidnih bolnikov

V Avstriji se povečuje število smrti covidnih bolnikov. V zadnjih 24 urah je umrlo 72 covidnih bolnikov. Podobno statistiko, 77 mrtvih, so v državi zabeležili 19. januarja letos. So pa danes, drugi dan zaprtja javnega življenja, ob manjšem številu testiranj potrdili tudi rahel padec novih okužb z novim koronavirusom, in sicer 9.513.

Delež pozitivnih testov v Avstriji je bil danes 2,1 odstotka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Polno cepljenjih proti covidu-19 je v državi 66,1 odstotka prebivalcev.

V intenzivni terapiji več kot 500 ljudi

Razmere v avstrijskih bolnišnicah, kjer se trenutno zdravi 3.145 covidnih bolnikov, od tega 577 na intenzivni negi, kar je 15 več kot dan prej, so še naprej dramatične. V zadnjih 24 urah so v avstrijske bolnišnice sprejeli 91 covidnih bolnikov.

Največ novih okužb z novim koronavirusom še vedno beleži zvezna dežela Zgornja Avstrija, kjer so potrdili 2.517 novih okužb, sledi Spodnja Avstrija s 1.638 okužbami. Na zadnjem mestu je z najmanj novimi okužbami Gradiščanska. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 187. Glede na sedemdnevno incidenco okužb na sto tisoč prebivalcev je ta najvišja na Solnograškem, in sicer 1.742,2, sledi Zgornja Avstrija s 1.651,8.

Nemčija ponovno sprejema covidne bolnike z Nizozemske

Nizozemska je zaradi naraščajočega števila covidnih bolnikov ponovno začela s premeščanjem covidnih bolnikov v Nemčijo. Reševalno vozilo s prvim nizozemskim covidnim bolnikom je davi odpeljalo iz Rotterdama, je potrdila tiskovna predstavnica organizacije za premestitev bolnikov. Bolnika bodo sprejeli na univerzitetni kliniki v nemškem Bochumu.

Za danes je napovedan še en prevoz covidnega bolnika z Nizozemske v Nemčijo.

V bolnišnicah v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija imajo prostor za sprejem 20 covidnih bolnikov z Nizozemske, kjer so bolnišnice zaradi hitrega porasta novih okužb z novim koronavirusom in števila covidnih bolnikov preobremenjene. Zaradi pomanjkanja negovalnega osebja so bili že primorani preložiti nujne operacije srčnih in rakavih bolnikov.

Nizozemska, kjer je trenutno sedemdnevna incidenca več kot 880 na 100.000 prebivalcev, je covidne bolnike v Nemčijo premeščala že minulo leto.