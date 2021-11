Poglejte, kako je videti dan na intenzivnem covidnem oddelku #video

Oddelek A, oddelek, kjer življenje visi na nitki. Kritično bolne covid bolnike pri življenju ohranjajo naprave. Na oddelku redko sekundno tišino prekinjajo nenehni piski. Vsak zvok je treba poznati in se nanj ustrezno odzvati, za kar je pomemben usposobljen kader. Medicinska sestra za delo na intenzivnem oddelku potrebuje do pet let usposabljanja. "Mi moramo sestre iz ambulant izobraziti v enem tednu, v enem tednu morajo prevzeti bolnika. Res je, da nikoli niso same, a to je velika odgovornost, velik stres. Sestre me kličejo v joku, ker ne zmorejo," pove Janja Perme Hajdinjak, nadzorna medicinska sestra v enoti intenzivne terapije UKC Ljubljana.

Kljub pomoči drugega kadra je medicinskega osebja še vedno premalo. "Trenutno skrbim za tri paciente. Medtem ko bo šel kolega za pol ure na malico, bom pa prevzel pet pacientov," je povedal Anže Jerina, dipl. zdravstvenik v anesteziji. Standard na intenzivni enoti je sicer pet medicinskih sester na enega pacienta.

Na intenzivnem oddelku se za življenje bori 27-letnica

Podatek, da je v bolnišnici tri četrtine necepljenih, je precej zgovoren. Najmlajša bolnica, ki se na intenzivni enoti bori za življenje, je stara 27 let, necepljena. Necepljenih je 80 odstotkov bolnikov, hospitaliziranih na intenzivni negi.

"Jaz niti ne vem, kdo je cepljen in kdo ne. Ni prav, da jih predalčkamo. Ti bolniki potrebujejo našo pomoč, mi smo tukaj, da jim pomagamo," je povedala Perme Hajdinjakova in na vprašanje, kaj jo v tednih brez prostega dneva, v celodnevnih izmenah in ob kronični utrujenosti drži pokonci, odgovarja, da so to bolniki in "ta mladost, ki je še polna življenja, vse jih še čaka. Vse je poplačano, če bolnika lahko premestimo na navadni oddelek." A tudi tam so postelje polne.