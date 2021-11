V državi manj kot 50 respiratorjev za covidne bolnike, ki ne morejo več dihati

Razmere v bolnišnicah so slabe, prostih postelj in potrebne opreme za zdravljenje najtežje bolnih ni več veliko. Dodatna težava je še pomanjkanje kadra.

Novi primeri okužb v državi so skrb vzbujajoči, stopnjuje se pritisk na bolnišnice, ki so zaradi sprejemov novih covidnih bolnikov izjemno obremenjene, je v torek opozoril minister za zdravje Janez Poklukar.

Na voljo le še 147 navadnih in 12 intenzivnih postelj

Po podatkih sledilnika za covid-19 je danes v državi med vsemi prostimi posteljami na navadnih oddelkih za covidne bolnike, teh je 997, prostih še 147 postelj. Kapacitete so že zapolnili v Splošni bolnišnici Celje, Splošni bolnišnici Murska Sobota, v novomeški in brežiški splošni bolnišnici ter v ptujski bolnišnici, zato bolnike premeščajo drugam.

Polnijo se tudi intenzivne postelje, prostora je le še za 12 covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno oskrbo. Možnosti zdravljenja bolnikov, ki bi potrebovali intenzivno terapijo, so že izčrpali v celjski, murskosoboški bolnišnici, na Golniku, v Novem mestu in Izoli, na Ptuju in v Topolšici ter v Splošni bolnišnici Trbovlje.

Prostora v bolnišnicah ni več veliko, tudi za zdravljenje najtežje bolnih se kapacitete hitro polnijo. Foto: covid-19.sledilnik.org

Prostih še 48 respiratorjev

Od skupno 255 respiratorjev v državi to napravo za zdravljenje dihalne odpovedi na današnji dan potrebuje 207 bolnikov, ki jih zdravijo na oddelkih intenzivne terapije. Največ prostih je v UKC Ljubljana, 22, s sedmimi respiratorji ji sledi Splošna bolnišnica Celje, v UKC Maribor jih imajo na voljo še pet, štiri bolnike lahko na respirator priklopijo v kliniki na Golniku.

V preostalih bolnišnicah imajo le še po eno oziroma dve tovrstni napravi, ki je nujna pri bolnikih s težjo obliko covida-19 in potrebujejo predihavanje. Pri takšnih bolnikih respirator skrbi za ritmično predihavanje pljuč, saj sami ne morejo dihati. Te pomoči ne morejo zagotoviti bolnikom v splošnih bolnišnicah Ptuj in Trbovlje ter v bolnišnicah Sežana in Topolšica.

Prostora zmanjkuje, dodatna težava je še pomanjkanje kadra, zato že tečejo pogovori z okoliškimi državami, ki bi pomagale slovenskim bolnišnicam. Možnosti za prerazporejanje zdravstvenega osebja na covidne oddelke so v slovenskih bolnišnicah praktično že izčrpali, pri oskrbi bolnikov pomagajo študenti in prostovoljci. V ponedeljek so v prostorih Bolnišnice dr. Petra Držaja odprli nov covidni oddelek, kjer so za začetek zagotovili 37 dodatnih postelj.

S 14-dnevno pojavnostjo okužb najslabši na svetu

Število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh znaša 2.193 primerov okužbe, s čimer se uvrščamo na vrh svetovne lestvice.

Takoj za Slovenijo so naši južni sosedje, na Hrvaškem beležijo 1.765 primerov okužbe z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh.

Slabe podatke (nad tisoč novih primerov 14-dnevne pojavnosti okužb na sto tisoč prebivalcev) imajo še v Gruziji (1.612), pri severnih sosedih, v Avstriji (1.559), na Slovaškem (1.500), v Belgiji (1.411), na Češkem (1.252), v Estoniji (1.246) in Litvi (1.239), na Irskem (1.108) in na Nizozemskem (1.092) ter v Latviji (1.073).