Janša se je cepil s tretjim odmerkom

Poživitveni odmerek cepiva proti covid-19 je včeraj dobil tudi predsednik vlade Janez Janša. V Sloveniji je sicer polno cepljenih 1.131.251 oseb oziroma 54 odstotkov vseh prebivalcev, en odmerek je prejelo 1.207.767 oziroma 57 odstotkov vseh prebivalcev.

V nedeljo je v Sloveniji delež pozitivnih testov znašal 53,1 odstotka in bil precej višji kot dan pred tem, ko je znašal 44,3 odstotka. To so bile najslabše nedeljske številke od pojava koronavirusne bolezni.

Mobilne enote za cepljenje

Tudi danes bodo na terenu mobilne enote za cepljenje. Na spletni strani NIJZ oziroma v spodnji tabeli lahko preverite, kje bodo mobilne enote in ob kateri uri bodo cepile ljudi.

Foto: NIJZ