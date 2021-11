Katastrofalne številke: za nami je najhujša nedelja od pojava koronavirusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo včeraj ob opravljenih 3.415 PCR-testih potrdili 1.815 primerov okužbe z novim koronavirusom. To so najslabše nedeljske številke od pojava koronavirusne bolezni. Delež pozitivnih testov je znašal 53,1 odstotka in je precej višji kot dan pred tem, ko je znašal 44,3 odstotka. Za primerjavo: prejšnjo nedeljo smo potrdili 1.283 okužb.