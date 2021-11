Koronavirus: bolnišnice odpirajo maksimalne kapacitete

Po vladnih podatkih, objavljenih v nedeljo, so v bolnišnicah zdravili 990 covidnih bolnikov, 227 jih je potrebovalo intenzivno terapijo.

Carotta je v soboto izrazil upanje, da bo 1.200 postelj zadostovalo, toliko naj bi bilo po projekcijah dovolj za obvladovanje epidemije.

IJS: Dosegli smo vrh četrtega vala

Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v petek v najnovejši napovedi ocenil, da je epidemija covid-19 glede na število pozitivnih testov "predvidoma dosegla vrh četrtega vala". Predvidoma bo na intenzivnih oddelkih več kot 250 covidnih bolnikov, verjetno pa jih ne bomo presegli 300, so ocenili na IJS.

Primanjkuje predvsem kadra

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je v soboto ponovno poudaril, da glavna ovira niso postelje, niti prostor, ampak pomanjkanje kadra.

Na poziv ministra za zdravje Janeza Poklukarja so se sicer k pomoči covidnim bolnišnicam že odzvali v zdravstvenih domovih, psihiatričnih bolnišnicah, specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in izobraževalnih ustanovah, med njimi so se odzvale zdravstvene šole in obe medicinski fakulteti.

Obvezno samotestiranje v šolah

Medtem se bo obvezno trikrat tedensko samotestiranje na novi koronavirus v šolah začelo izvajati v sredo. Šolsko ministrstvo je konec tedna šolam posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev. Samotestiranje ne bo obvezno za cepljene in prebolele učence in dijake.