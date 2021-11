UKC Maribor: Kader je izmučen. 450 zaposlenih je na bolniški.

"Število intenzivnih postelj je točka, na kateri se lahko vse prelomi, čeprav upam, da se to ne bo zgodilo. Situacija je dodatno težja, ker epidemija traja že leto in pol, osebje je izmučeno. Trenutno je pri nas v bolniškem staležu kar 450 zaposlenih. Najbolj nas je strah, ker ne vemo, kako dolgo lahko zaposleni še zdržijo v takšnem tempu," je na novinarski konferenci stanje v UKC Maribor opisal strokovni direktor Matjaž Vogrin.

V UKC Maribor je trenutno hospitaliziranih 191 pacientov, od tega 53 covidnih bolnikov potrebuje intenzivno oskrbo.

"Pred koronakrizo so imeli za vse paciente na voljo 27 intenzivnih postelj, to število se je zdaj zmanjšalo za tri. To je enormen napor za vse naše zaposlene. Približujemo se našemu maksimalnemu limitu. Število intenzivnih postelj je tisto, na katerem se lahko vse prelomi," je izpostavil Vogrin in dejal, da bodo sicer enega pacienta premestili v Slovenj Gradec, da bi izpraznili mesto za morebitne nove paciente iz urgentnega centra.

Po njegovih besedah se zavedajo, da bo treba povečati število intenzivnih postelj, a da so v UKC Maribor sposobni zagotoviti le še posteljo ali dve. Eno možnost pri tem predstavljajo tudi operacijske dvorane, kjer je vsa potrebna oprema za intenzivno oskrbo pacientov, a težavo predstavlja pomanjkanje ustrezno usposobljenega osebja.

🏥 V UKC Maribor je trenutno hospitaliziranih 191 pacientov.

🔵 Povprečna starost pacientov na akutnih oddelkih je 68,78 let.

🔵 Povprečna starost pacientov na EIT je 66,02 let.

💉 Na covid intenzivni terapiji (EIT) imamo 53 pacientov, od tega jih je 11 polno cepljenih (20,75 %) pic.twitter.com/sZ5AHx7PAG — UKC Maribor (@UKCMaribor) November 22, 2021

Kot je pojasnil Vogrin, je bistvena razlika med drugim in tretjim valom epidemije ta, da smo imeli v drugem valu v Sloveniji zaprtje države, posledično so bili oddelki, kot je na primer klinika za interne bolezni in drugi, relativno prazni.

"Zdaj smo zmanjšali druge programe, da lahko oskrbujemo covidne paciente, operiramo denimo samo še onkološke in nujne paciente, drugih pa ne," je povedal Vogrin.

Včeraj je umrlo 17 covidnih bolnikov

Včeraj so v Sloveniji ob 2.730 opravljenih PCR-testih potrdili 1.389 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 50, 8 odstotka in je še nekoliko višji kot dan pred tem, ko je ta znašal 47,4 odstotka.

V bolnišnicah se zdravi 1.162 ljudi, od tega 276 bolnikov na intenzivni negi. Včeraj je umrlo 17 covidnih bolnikov, 16 v bolnišnicah in ena v DSO.