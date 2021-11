Otročje lahek postopek, ki med nekaterimi starši povzroča paniko #video

"Stanje je skrajno resno. Število otrok, ki so hospitalizirani, je zelo veliko," je povedal Baš in poudaril, da šol, če ne bo res nujno, ne bodo zapirali. Nekajtedensko šolanje na daljavo namreč prinese velike zdravstvene posledice pri otrocih.

K upoštevanju ukrepov poziva vse starše in odrasle

"Toliko pomembneje je, da odrasli naredimo domačo nalogo, da se cepimo, upoštevamo PCT in otroke spodbujamo k spoštovanju ukrepov," je povedal Baš in dodal, da se otroci hitro naučijo nositi maske, prav tako testirati. "Kirurška maska trikrat bolje ščiti otroka in ne povzroča nobenih posledic, kar so pokazale številne raziskave v tujini," je še pojasnil.

Otroci bodo pred začetkom pouka opravil samotestiranje, kar ni nič strašnega glede na to, da si otroci v tej starosti dnevno vrtajo po nosu. Stvar je preprosta, neboleča, ne pušča posledic. S tem otroka, ki še nima znakov okužb, izločimo iz razreda in preprečimo širjenje okužb.

Opozoril je, da ne smemo nikoli pozabiti, da so v šolah tudi otroci z zdravstvenimi težavami, ki bi jim bolezen lahko povzročila dodatne zaplete, številni otroci pa imajo doma družinske člane, ki so tudi lahko zdravstveno zelo ogroženi in lahko zaradi okužb resno zbolijo. "Pediatri podpiramo varno šolsko okolje in ti ukrepi so namenjeni temu. Imeli smo kar nekaj otrok, hospitaliziranih zaradi posledic po covidu."

Baš: Otrokom dajmo pozitiven vzgled

"Pediatri podpiramo varno šolsko okolje, zato vas še enkrat pozivamo, da svojim otrokom dajte pozitiven vzgled. Cepite se in otrokom ne ustvarjajte še dodatkih stisk. Predstavljajte si stisko otroka, ko mora njegov starš v bolnišnico, celo na intenzivno nego," je sklenil Baš.