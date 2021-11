Kako ukrepati, ko je otrok prehlajen?

Prihaja zima – čas respiratornih obolenj, ki največkrat prizadenejo naše najmlajše. Zakaj so otroci zmeraj prehlajeni? Kdaj je prehlad lahko nevaren in kako ga ozdraviti? Odgovore smo poiskali pri pediatrinji.

Če odrasli prehlad prebolimo od dva- do trikrat letno, otroci v zgodnjem obdobju obolevajo do desetkrat na leto. Obolenja so še posebej pogosta v zimskih mesecih, ko se zdi, da je prehlajen že vsak drugi otrok v vrtcu. "Imunski sistem otrok je bolj občutljiv kot pri odraslih, saj so bili manjkrat v stiku s prehladnimi obolenji in imajo manj protiteles, ki bi jih varovala pred virusi," razlaga pediatrinja dr. Vlasta Kunaver.

Otroci med odraščanjem pridobivajo protitelesa in so sčasoma vedno bolj odporni proti obolenjem. "Otroci zbolijo ob vstopu v vrtec, saj so tam naenkrat izpostavljeni različnim obolenjem. Če pa so kot majhni doma, se to zgodi ob vstopu v šolo. Prvo leto zbolevajo, potem se prekužijo in so v nadaljnjih letih zdravi," pravi Kunaverjeva in starše tolaži, da je nahod naravno stanje ob okužbi z respiratornimi virusi.

Kdaj je prehlad nevaren?

Prehlad kot tak ni nikoli nevaren, je pa lahko rizičen, ko se pojavijo kakršnikoli zapleti. "Recimo bronhilitis, ko se okužba preseli na spodnja dihala, v najbolj drobne bronhije. Tako se zmanjša pretok zraka po dihalih." Nevaren je tudi laringitis, bolezen, ko se okužba preseli v spodnje dele grla, v okolico glasilk. Otroci takrat težko dihajo, pojavi se tudi kašelj. A kako takšne bolezni prepoznati? Dr. Kunaverjeva poudarja, da morajo starši bolj zaupati lastni presoji.

Svečka iz nosu otroka ne ogroža, tudi če traja 14 dni. Če otrok normalno pije, se giba, je dobro razpoložen, potem ni razloga za skrb. Če opazimo, da težko diha, je slabe volje in zavrača tekočino, potem pa je tako stanje alarmantno.

Otroka je zato treba predvsem dobro opazovati in spremljati morebitne spremembe njegovega razpoloženja. Če se poleg prehlada pojavijo še omenjeni simptomi, je smiselno obiskati pediatra.

Foto: Getty Images

Kako lahko otroku pomagamo?

Dandanes na trgu obstaja že ogromno preparatov in naprav za čiščenje noska pri najmlajših otrocih, a dr. Kunaverjeva še zmeraj priporoča ročno pumpico in fiziološko raztopino. "Otroka si damo v naročje, kanemo kapljico fiziološke raztopine v nosno luknjo in z ročno pumpico izsesamo izcedek."

Nos moramo otroku čistiti kar se da redno, saj mu s tem olajšamo dihanje. Sicer pa otroke čim prej naučimo, kako si sami obrišejo nosek, predlaga Kunaverjeva. "Nekateri se znajo že pri dveh, treh letih zelo lepo usekniti," razlaga. "Ob tem pa jih moramo seveda naučiti še pravilne higiene. To pomeni, da robec po pihanju vržejo v koš in si nato umijejo roke."

Foto: Getty Images

Kaj pa preventiva?

Zanesljivih zdravil, ki bi preprečevala prehlade, ne poznamo. Pri krepitvi imunskega sistema bo otrokom najbolj pomagal zdrav način življenja. "Koristno je, da smo z otroki čim več na svežem zraku, vsaka minuta gibanja zunaj šteje." Pomembno je redno uživanje svežega sadja in zelenjave ter izogibanje stresu. Vse to dokazano koristi otrokovemu zdravju, zato si vzemite uro časa in namesto sirupov otroku ponudite svojo bližino in igro v naravi. To je recept, ki najbolj pomaga, pa še zastonj je.

Preberite še: