Sedem domačih čajev za boj proti prehladu

Prehladna obolenja so letos udarila z vso silo. Izcedek iz nosu, suh kašelj, povišana telesna temperatura ... Preden na vrat na nos oddrvite k zdravniku, si pomagajte z domačimi čaji. Presenečeni boste, kakšno zdravilno moč imajo rastline!

Zeliščni čaji imajo ogromno zdravilnih lastnosti. Vsebujejo minerale, vitamine in eterična olja ter grenčine in čreslovine. Redno, a zmerno pitje čaja pomaga ohranjati zdravje, saj pomaga telesu pri razstrupljanju, spodbuja presnovo in krepi obrambne sposobnosti telesa.

Pitje zeliščnih čajev je še posebej priporočljivo v hladnih mesecih, ko razsajajo prehladi. Čeprav zdravilo, ki bi preprečilo, da zbolimo, ne obstaja, zeliščni čaji uspešno blažijo bolezenske simptome.

Žajbelj

Z žajbljevim čajem ali poparkom lahko prehladno obolenje uspešno omilimo. Žajbelj zelo dobro razkužuje, zato si ob prvih znakih prehlada pripravite žajbljev čaj.

Eno žlico žajbljevih listov prelijte s skodelico vrele vode in pustite pokrito stati 10–15 minut ter precedite. Svež čaj grgrajte nekajkrat dnevno.

Šipek

Tudi šipkov čaj je nepogrešljiv v hladnih mesecih. Šipek je bogat z vitaminom C, ki vpliva na obrambne sposobnosti telesa. Ste vedeli, ga da vsebuje kar desetkrat več kot limona?

Eno žlico posušenih zmletih šipkovih plodov stresite v dva decilitra hladne vode in zavrite. Pustite vreti deset minut, nato precedite in popijte.

Bezeg

Čaj iz bezgovih jagod ali bezgovih cvetov pomaga pri vnetju sinusov, gripi in bronhitisu ter izločanju seča in potenju, kar je bistvenega pomena pri virozah. Poleg tega spodbuja delovanje imunskega sistema.

Eno jedilno žlico bezgovih cvetov ali jagod prelijte s skodelico vrele vode in pustite stati pet minut. Precedite in spijte. V času viroz so priporočljive tri skodelice na dan.

Foto: Getty Images

Lipa

Lipovo cvetje je odlično zdravilo pri prehladu, kašlju in zasluzenju dihalnih poti, saj vsebuje sluz, ki pospešuje znojenje.

Tri žličke posušenega lipovega cvetja poparite z vrelo vodo. Čaj pustite stati deset minut, da izloči dragocene snovi. Precedite in po okusu sladkajte z medom.

Kamilica

Kamilica velja za najbolj priljubljeno zdravilno rastlino, saj ima ogromno pozitivnih lastnosti. V ljudskem zdravilstvu se uporablja že od nekdaj. Kamilice delujejo proti bakterijam, blažijo prehladno vnetje in lajšajo krče.

Dve žlički kamiličnih cvetov prelijte z dvema decilitroma vrele vode in pokrito pustite stati deset minut. Precedite in spijte.

Foto: Getty Images

Materina dušica

Čaj iz materine dušice pomaga pri bronhitisu, ki se včasih pojavi med prebolevanjem prehlada. Čaj sladkajte z medom in ga spijte pred spanjem, ko je kašelj običajno najmočnejši.

Slez

Za lajšanje kašlja je primeren tudi janežev, trpotčev ali slezov čaj, ki pomaga bronhialni sluznici. Čaj pripravite iz desetih gramov cvetja ter iz po 30 gramov listov in korenin. Čajno žličko mešanice prelijte s skodelico vroče vode, počakajte deset minut, nato pa ga precedite in spijte z žlico medu.

Ingver

Ingver je antiseptik, ki uničuje mikroorganizme, znižuje povišano temperaturo in deluje razkuževalno.

Ingverjevo koreniko narežite na majhne koščke in jih stresite v vrelo vodo. Če želite, da se iz korenike med kuhanjem izloči še več koristnih snovi, jo raje naribajte. Zvarek pustite rahlo vreti približno deset minut. Postrezite s sveže iztisnjenim limoninim sokom in pomahajte v slovo boleznim.

