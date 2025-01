Vplivneža Jennie in Nick, ki jima na profilu Jennie and Nick's Brainteasers na družbenih omrežjih sledi več kot dva milijona sledilcev, sta delila, koliko sta ob obisku New Yorka v enem najprestižnejših newyorških hotelov, The Plaza Hotelu, plačala za dve skodelici čaja in prigrizke, v angleščini tea (gre za lahek popoldanski obrok, ki je običajno sestavljen iz čaja, sendvičev in peciva, op. p.).

Vsaj tako se je zdelo sprva, a so nekateri komentatorji na družbenih omrežjih zadevo predstavili in pojasnili v povsem drugi luči.

Na družbenem omrežju sta vplivneža objavila račun iz luksuznega petzvezdičnega hotela Plaza v New Yorku, kjer sta naročila dva čaja, ki vključujeta tudi prigrizke, in bila nad končno ceno presenečena, lahko bi rekli celo zgrožena. "V New Yorku sva naročila čaj in toliko sva zanj plačala," sta zapisala ob računu iz hotela Plaza. Skupno sta odštela 323 dolarjev oziroma 312,2 evra (120 dolarjev oziroma 116 evrov na osebo).

Ob objavo so se obregnili številni komentatorji

Njuna objava je na družbenih omrežjih dvignila precej prahu in številne odzive komentatorjev. Mnogi izmed njih so zapisali, da jih cene ne presenečajo, saj je bil par v New Yorku, poleg tega pa naj bi šlo v njunem primeru za potegavščino za družbena omrežja. Kot so dodali, v njunem primeru seveda ne gre le za skodelico čaja, ampak to naročilo vsebuje celoten obrok, zato cena ne bi smela presenetiti nikogar, saj gre za enega najprestižnejših hotelov – in to v New Yorku.

Nekateri komentatorji so jasni: ne gre le za ceno čajev

"To je cena njunega popoldanskega kompleta s čajem, ne gre le za ceno skodelice čaja. Vključuje mešanico sendvičev in slanih prigrizkov, kolačkov, peciva in sladkarij v enem najelegantnejših hotelov na svetu," je pojasnil eden od njunih sledilcev.

"To je New York, ne moreš biti presenečen nad temi cenami", "Upam, da je bil dober čaj. V Orlandu sem plačal 37 dolarjev za jajce in toast", "Dober poskus, ampak tisti, ki so bili tam, vedo vse", "Ne, bil je obrok in naročila sta dve porciji. In poleg tega si v New Yorku", "To vključuje veliko več kot le čaj", "Dober trik na družbenih omrežjih, vendar vemo, za kaj gre", se je oglasilo le nekaj izmed komentatorjev, ki so več kot očitno že obiskali drage hotele v velikem jabolku.