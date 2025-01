"Neposredna povezava med uživanjem alkohola in tveganjem za nastanek raka je dokazana za najmanj sedem vrst raka, ne glede na vrsto zaužitega alkohola," je opozoril Vivek Murthy. Med njimi so rak dojk pri ženskah, grla, jeter, požiralnika, ust, grla in debelega črevesa.

Murthy je v priporočilu zapisal, da se večina Američanov ne zaveda tega tveganja, zaradi katerega v ZDA za rakom vsako leto zboli približno sto tisoč ljudi, umre pa jih 20 tisoč.

Za spremembo obstoječih opozorilnih oznak, ki jih niso posodobili že od leta 1988, bi ameriški kongres moral sprejeti nov zakon.

Alkohol tretji najpogostejši vzrok raka

Murthy je pozval tudi k ponovni oceni priporočenih mejnih vrednosti za uživanje alkohola in h krepitvi izobraževalnih prizadevanj v zvezi z alkoholnimi pijačami in rakom. Kot je dejal, je alkohol za tobakom in debelostjo tretji najpogostejši vzrok raka, ki ga je mogoče preprečiti.

Države po svetu v zadnjih dveh desetletjih vse pogosteje uvajajo opozorilne oznake, s katerimi potrošnike seznanjajo z zdravstvenimi tveganji alkohola. Prva država na svetu, ki je predpisala opozorilo zaradi tveganja za nastanek raka, je bila Irska, kjer bo oznaka na vseh steklenicah alkoholnih pijač zakonsko obvezna od leta 2026, še navaja BBC.