Z otrokom v avtu napihala dva promila alkohola

Kranjski policisti so v četrtek zvečer ustavili voznico, ki je z avtomobilom trčila v drog javne razsvetljave. Ugotovili so, da je močno vinjena in da ima v avtomobilu še otroka. Napihala je kar 1,02 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je več kot 2 promila alkohola.