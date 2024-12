Za prevoz pokliči svojega heroja v pižami

Rock'n'Roll na odru, ne za volanom je novi slogan iniciative Heroji furajo v pižamah, ki jo v sodelovanju z Zavodom VOZIM podpira tudi zavarovalnica Generali. Ozaveščanju o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in drog sta se pridružila glasbenika Miha Guštin – Gušti in njegov sin Kris Guštin (Joker Out).

Čarobni december je čas zabav in praznovanj, ki pa se lahko hitro končajo tragično – z le eno nespametno potezo, ko nekdo sede za volan pod vplivom alkohola ali drog. Po podatkih policije za leto 2024 se število prometnih nesreč zaradi alkohola zmanjšuje, uporaba drog v prometu pa narašča. Ob povečanem nadzoru v tem obdobju so ključnega pomena preventivne akcije – tudi Heroji furajo v pižamah, ki mlade nagovarja, naj za prevoz z zabave raje pokličejo starše ali prijatelje.

Tako to počneta tudi Miha Guštin – Gušti in njegov sin Kris Guštin, oba uspešna slovenska glasbenika, ki tudi najbolje poosebljata nov slogan kampanje: Rock'n'Roll na odru, ne za volanom. Za prevoz vedno pokliči svojega heroja.

Zaskrbljujoča uporaba drog

V ospredju letošnje sezone kampanje Heroji furajo v pižamah, ki je ena vodilnih slovenskih iniciativ za zmanjševanje voženj pod vplivom alkohola, so odnosi, zaupanje ter odgovornost med mladimi in njihovimi starši. V Zavodu VOZIM mlade spodbujajo k odgovornim odločitvam, hkrati pa nagovarjajo starše, da gradijo zaupljiv odnos s svojimi otroki. "Ponovno v ospredje postavljamo prave heroje. To so starši, ki se aktivno vključijo v življenja svojih otrok, ali celo obratno – otroci oz. mladi, ki prevzamejo odgovornost za varnost svojih staršev," je povedal direktor Zavoda VOZIM David Razboršek.

Preventivne akcije v prometni statistiki kažejo pozitivne učinke, saj so mladi v zadnjem desetletju prepolovili število prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Vseeno pa, kot poudarja Razboršek, "v Sloveniji ostaja ključen izziv močna zakoreninjenost alkohola v družbi, njegova vsakdanja prisotnost, vedno bolj pa tudi porast uporabe drugih psihoaktivnih snovi." Po podatkih policije je namreč uporaba teh v prometu zelo zaskrbljujoča, saj je bilo že letos med 1.224 strokovnimi pregledi na droge pozitivnih 170, kar 658 pa odklonjenih.

Zvesta podpora Generalija

Velik pomen preventivnemu delovanju na področju varnosti daje tudi zavarovalnica Generali, ki z različnimi projekti ozavešča, izobražuje in spodbuja odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu Med drugim zvesto podpira tudi akcijo Heroji furajo v pižamah, ki je v osmih letih dosegla več kot 15 tisoč mladih in aktivno vključila 27 občin, s čimer je postala zgled celostnega preventivnega dela v Sloveniji.

Herojski SMS in nagradna igra Mladi v teh situacijah včasih težko najdejo prave besede, s katerimi bi zaprosili za pomoč. Zato so v Zavodu VOZIM predstavili še eno novost: Herojski SMS​. "Hej, žal nisem v stanju za vožnjo. Me lahko prosim prideš iskat? Hvala! ❤️" Zgornjo vsebino si lahko uporabniki prek spletne strani shranijo v telefon in jo enostavno uporabijo, ko bodo potrebovali prevoz z zabave. ​​S prenosom herojskega sporočila podpišejo tudi t. i. herojsko zavezo, s katero podprejo iniciativo za manj voženj pod vplivom drog in alkohola. Generali v inciativi sodeluje tudi z nagradno igro Herojska zaveza, v kateri podarjamo enoletno brezplačno zavarovanje Moja prva avtopolica.

Generali se ob tem v iniciativo aktivno vključuje tudi na posvetih po različnih krajih po Sloveniji. "Heroji furajo v pižamah odlično rešujejo problem voženj pod vplivom alkohola, saj vključujejo mlade in nagovarjajo odgovorno vedenje. Na posvetih, kjer sodelujemo, z našim simulatorjem vožnje pod vplivom omogočamo mladim, da na varen način spoznajo, kako močno alkohol vpliva na reakcijski čas voznika," je o podpori projektu povedala vodja oddelka za tržno komuniciranje Tea Rojec.

Klic k akciji Heroji furajo v pižamah letos znova pozivajo mlade in starše k odprtemu dialogu in medsebojnemu zaupanju, ki sta temelj varnejših odločitev. Kritičen pogled mladih na problematiko alkohola je spodbuden znak, da se zavedajo izzivov, ki jih prinaša družbena normalizacija alkohola. Hkrati pa se odpira priložnost za družbeni dialog. Ne pozabimo, heroj je vsakdo, ki sredi noči v pižami poskrbi za varen prevoz svojih najbližjih – majhna dejanja, ki lahko pomenijo velike spremembe.

