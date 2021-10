Deset razlogov, zakaj bi morali piti ingverjev čaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona prehladov je letos udarila močneje kot kadarkoli prej. Če se tudi vas loteva prehlad in že iztegujete roke po zdravilih ter tabletah ... počakajte! Rešitev za vaše težave se morda ponuja v precej bolj naravni in okusni obliki − ingverjevem čaju.

Ena skodelica na dan prežene prehlad stran. Govorimo o ingverjevem čaju, ki je sploh v mrzlih dneh nepogrešljiva pijača imunsko oslabljenih oseb, saj pomaga pri mnogih bakterijskih okužbah.

Foto: Getty Images

Ingverjeva korenika ima vodilno vlogo v tradicionalnih indijskih in kitajskih medicinskih praksah že več kot pet tisoč let. V njej se skriva več kot osemdeset sestavin z zdravilnimi učinki. Ingverjev čaj je najbolj znan kot zdravilo proti prehladu, saj pomaga krepiti imunski sistem, njegova zdravilna moč pa koristi tudi pri vrsti drugih težav in bolezni:

1. preprečuje težave s srcem in ožiljem,

2. pomaga pri glivičnih okužbah,

3. čisti dihalne poti in krepi imunski sistem

4. lajša težave z želodčno kislino in refluksom,

5. pomaga pri težavah s prebavo,

6. upočasnjuje napredovanje nekaterih vrst raka,

7. zmanjšuje raven holesterola,

8. izboljša stanje pri diabetesu, saj povečuje občutljivost na inzulin,

9. zmanjšuje bolečine v kolenih pri osteoartritisu,

10. premaguje utrujenost.

Foto: Getty Images

​RECEPT ZA INGVERJEV ČAJ

Sestavine:

- liter vode

- 25 gramov ingverjeve korenike

- sok limone

Priprava:

Ingverjevo koreniko narežite na majhne koščke in jih stresite v vrelo vodo. Če želite, da se iz korenike med kuhanjem izloči še več koristnih snovi, jo raje naribajte. Zvarek pustite rahlo vreti približno deset minut. Postrezite s sveže stisnjenim limoninim sokom in pomahajte v slovo boleznim.

