Ali res lahko od mraza zbolimo?

Sredi najhladnejšega dela leta smo in v tem letnem času smo še bolj podvrženi prehladom kot sicer. Kar naprej kihamo in smrkamo in zdi se, da prehlad preži na nas na vsakem koraku. Zakaj nas prehladna obolenja pogosteje doletijo prav pozimi?

Virusne infekcije, ki povzročajo prehladna obolenja vseh vrst, so lahko samo manjša nevšečnost, s katero hitro opravimo, lahko pa so resna grožnja našemu zdravju, kar še posebej velja v primeru okužbe s koronavirusom.

Zaradi mraza se virusi hitreje širijo, organizem zaradi pomanjkanja sonca ne dobi enake količine vitamina D kot poleti, kar poleg drugih pomembnih dejavnikov vodi v oslabljeno delovanje imunskega sistema, zato nas virusi lažje "napadejo". Včasih so otroci pozimi dobivali žličko ribjega olja, da so ostali zdravi, danes imamo druge prehranske dodatke, ki jih je malce lažje ponuditi otrokom, starostnikom ter vsem, ki želijo veselo in zadovoljno preživeti ta prelep letni čas.

Danes s pravimi prehranskimi dodatki, ki so seveda samo dodatki k uravnoteženi prehrani, lahko dosežemo neko raven odpornosti in pomagamo svojemu telesu, da se lažje brani pred napadi virusov.

Popust za bralce Siola: s kodo SIOL10 imate 10% popust pri nakupu izdelkov Imunosal. Veljavnost do: 31. 3. 2021. >> PREVERITE VSE IZDELKE IMUNOSAL

Za otroke: Imunosal, tekoči: 150 ml Imunosal® je tekoče prehransko dopolnilo, ki vsebuje edinstveno kombinacijo močnega betaglukana in sestavin (vitaminov in cinka), ki prispevajo k normalni funkciji imunskega sistema. Je sadnega okusa in namenjen otrokom od dopolnjenega prvega leta starosti. Vsebuje sestavine, ki prispevajo k delovanju imunskega sistema (cink, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 in vitamin C), umski zmogljivosti (pantotenska kislina), kognitivnim funkcijam (cink), sproščanju energije pri presnovi (tiamin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C), delovanju živčnega sistema (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C) ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti (riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 in vitamin C).

Je res krivo vreme?

Foto: Getty Images

Vsekakor ni res, da mraz povzroča prehlad ali gripo. Vreme je še najmanj krivo, da zbolimo. Povzroči lahko recimo podhladitev, prehlad pa dobimo, če smo izpostavljeni virusom. Je pa res, da zimske razmere z nižjo stopnjo vlažnosti in nižjimi temperaturami povzročijo ugodnejše okolje za razvoj virusov. Virusi se lažje širijo pri temperaturah, ki so malo nižje od naše telesne temperature.

Vsak od nas je že slišal od svoje mame ali babice: "Ne hodi takšen na mraz, zapni jakno, ovij se v šal in ne pozabi debelih nogavic! Prehladil se boš." Kako nizke temperature oziroma vreme v resnici vplivajo na naše zdravje?

Za odrasle in otroke od 12 let dalje: Imunosal kapsule: 60 kapsul, 900 mg betaglukana Imunosal® kapsule vsebujejo edinstveno kombinacijo močnega betaglukana in sestavin (vitaminov, cinka, železa, selena), ki prispevajo k normalni funkciji imunskega sistema. Kapsule vsebujejo tudi visokokakovosten koencim Q10 ter so namenjene odraslim in otrokom, starejšim od 12 let. Imunosal® kapsule vsebujejo sestavine, ki prispevajo k delovanju imunskega sistema (cink, železo, selen, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12, vitamin D in vitamin C), zaščiti celic pred oksidativnim stresom (vitamini B12, C in E, selen in cink), umski zmogljivosti (pantotenska kislina), vzdrževanju normalnih kosti in normalne mišične funkcije (vitamin D), kognitivnim funkcijam (cink), sproščanju energije pri presnovi (tiamin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C), delovanju živčnega sistema (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C) ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti (riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 in vitamin C). Imunosal šumeče tablete: 20 tablet Imunosal® šumeče tablete vsebujejo betaglukan, cink in deset vitaminov za odrasle ter otroke od šestega leta dalje. Posamezne sestavine Imunosal® šumečih tablet prispevajo k delovanju imunskega sistema (vitamin C, cink, vitamina B6 in B12), sproščanju energije pri presnovi (tiamin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C) ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti (riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 in vitamin C).

Nizka vlažnost in zaprti prostori

Foto: Getty Images

Prehlad oziroma gripo povzročajo prehladni virusi, ki jih je kar okrog 200. Zaradi nizkih temperatur veliko časa preživimo v zaprtih prostorih in med drugimi ljudmi. Trenutna situacija nam sicer to deloma onemogoča, a dejstva ostajajo – zaprti prostori in več drugih oseb povečajo možnost infekcije. Znano je tudi, da se na mrazu virusi hitreje razmnožujejo. Kljub temu lahko prehlad ali gripo dobimo v kateremkoli letnem času.

Zaradi centralnega ogrevanja je zrak v notranjih prostorih veliko bolj suh kot poleti, zato tudi veliko težje prebolevamo tovrstna obolenja, saj so naše sluznice presušene in se ne morejo "boriti" proti napadalcem. Zato je zelo pomembno redno zračenje in vlaženje prostorov.

Pozimi ne smemo pozabiti na vodo

Foto: Getty Images

Ne glede na to, ali smo zboleli ali želimo ostati zdravi – ključ je v dovolj velikih količinah tekočine. Dobra hidratacija organizma je nujna, da se celice lažje borijo proti napadom virusov in bakterij. Pomanjkanje tekočine lahko načne našo odpornost. To je lahko velik problem, saj pozimi žeje ne čutimo tako pogosto kot poleti, pa še premalokrat se odžejamo prav z navadno vodo, ki je ključna za dobro delovanje organizma. Voda poživi krvni obtok, pomaga pri izločanju sluzi iz dihal, pospeši metabolizem in odplakovanje toksinov iz telesa, ki lahko bremenijo obrambno sposobnost organizma. Spiti moramo približno dva litra mlačne vode na dan, ob fizični aktivnosti pa še več.

K dobremu imunskemu odzivu telesa pripomorejo tudi raznolika in uravnotežena prehrana, dovolj počitka in duševna umirjenost. Pomembno je, da lokalno in sezonsko hrano uživamo vse leto, ne le pozimi, tako bomo bolje pripravljeni na zimske izzive. Pozimi si privoščimo kakovostne prehranske dodatke, ki so samo pika na i raznoliki hrani, polni vitalnih snovi. Ne pozabimo na domače kislo zelje in repo. To sta pravi superživili, ki bi morali biti pozimi redno na našem jedilniku.

Prehranske dodatke moramo sicer začeti jemati malce pred začetkom sezone prehladov, da že dosežemo neko raven odpornosti, a tudi zdaj je pravi čas, da okrepimo obrambne sposobnosti svojega telesa.

ZA SENIORJE: Imunosal senior: 60 kapsul Imunosal® senior kapsule so namenjene osebam v zrelem življenjskem obdobju. Poleg visoko prečiščenega betaglukana, vitaminov in mineralov so dodatno obogatene s kar 30 miligrami koencima Q10 in 100 miligrami resveratrola v dnevni količini. Imunosal® senior kapsule vsebujejo sestavine, ki prispevajo k delovanju imunskega sistema (folat, cink, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C in vitamin D), sproščanju energije pri presnovi (tiamin, riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, biotin, vitamin B12, kalcij in vitamin C), zaščiti celic pred oksidativnim stresom (riboflavin, vitamina C in E ter cink), zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti (riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, folat, vitamin B12 in vitamin C), vzdrževanju normalnih kosti in normalne mišične funkcije (kalcij in vitamin D) ter normalnemu delovanju živčnega sistema in normalni funkciji srca (tiamin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju, delovanju živčnega sistema in ima vlogo pri delovanju srca).