Konec obljub o zdravilnih učinkih tablet, ki jih prodajajo na televiziji?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) v sodelovanju s pristojnimi organi povečuje obseg aktivnosti na področju oglaševanja prehranskih dopolnil in drugih običajnih živil, označenih z zavajajočimi prehranskimi in zdravstvenimi trditvami ali drugimi trditvami, ki so povezane z zdravjem, v medijih, so sporočili iz Akosa. Do odločitve prihaja po nedavnih razkritjih, da je več slovenskih podjetij, ki prodajajo prehranska dopolnila, zaradi zavajajočega oglaševanja v zadnjih letih plačalo za več sto tisoč evrov glob.

Prehranska dopolnila niso zdravila

V Akosu so se za stopnjevanje aktivnosti na tem področju, vključno z nadzorom oglaševanja v televizijskih programih, odločili, potem ko je Zdravstveni inšpektorat RS ugotovil številne kršitve nedopustnega oglaševanja prehranskih dopolnil v programih slovenskih televizij.

"Oglaševanje prehranskih dopolnil je v Sloveniji dovoljeno, a z določenimi omejitvami. Prehranskih dopolnil tako ni dovoljeno predstavljati z lastnostmi za zdravljenje in preprečevanje bolezni, kar sicer velja za zdravila. Potrošnika se zato ne sme zavajati z obljubami o ozdravitvi, ga posredno odvračati od uradnega zdravljenja oziroma pri njem vzbujati lažnega upanja, da lahko z njihovim uživanjem prepreči ali ohrani svoje zdravje. Vsako takšno oglaševanje prehranskih dopolnil namreč predstavlja spodbujanje vedenja ali dejanj, ki utegne škodovati javnemu zdravju in ni dovoljeno," so navedli v Akosu.

Spomnimo: medij N1 je pred dvema mesecema razkril deset slovenskih proizvajalcev prehranskih dopolnil, ki so zaradi zavajajočega oglaševanja plačali največ glob, izrečenih s strani zdravstvenega inšpektorata.



Podjetju Biostile, katerega prepoznavni obraz je Herta Kosmina, je bilo v dveh letih in pol izrečenih za več kot 300 tisoč evrov glob. Foto: Ana Kovač

Absolutni zmagovalec na tem področju je bilo podjetje Biostile podjetnice Herte Kosmine, ki je od januarja 2022 do junija 2024 moralo plačati za več kot 300.000 evrov glob. Na seznamu so bila še podjetja Bio Pak, Sensilab, Golden Tree, As An, Malinca, Nutrisslim, Media Agencija, Medex in VonPharma.

Akos: Izpolnjevati je treba zahteve medijske zakonodaje

Mediji so po njihovih navedbah odgovorni za predvajanje oglasov v svojih programih. "Način, na katerega proizvajalci smejo oglaševati vsa običajna živila, vključujoč prehranska dopolnila, določajo področni zakonski in podzakonski akti, mediji pa so tisti, ki morajo pred predvajanjem takšnih oglasov v svojih programih zagotoviti, da bodo izpolnjevali zahteve medijske zakonodaje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so spomnili, zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah določa, da oglasna sporočila v televizijskih programih in storitvah na zahtevo ne smejo spodbujati vedenja ali dejanj, ki škodujejo ali bi lahko škodovala zdravju, ter ne smejo tržiti izdelkov, ki niso zdravila, a se predstavljajo z lastnostmi za zdravljenje in preprečevanje bolezni, in tako predstavljajo tveganje za javno zdravje. "Za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu je odgovoren njegov naročnik, medtem ko je skladnost oglasa z veljavnimi zakonskimi zahtevami v pristojnosti izdajatelja," so utemeljili.

Regulacija področja oglaševanja prehranskih dopolnil je razpršena. Akos bo tako pri nadzoru sodeloval z Inšpektoratom RS za kulturo in medije, Zdravstvenim inšpektoratom RS, ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter s še nekaterimi drugimi organi.