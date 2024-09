Medex v osmo desetletje

Neposredno ali posredno so čebele po nekaterih ocenah strokovnjakov vpletene v proizvodnjo kar 40 odstotkov vse hrane, ki jo zaužijemo.

Že davnega leta 1954 so se ustanovitelji družbe Medex zavedali pomena teh pridnih letalk in ustanovili podjetje, katerega eno izmed glavnih poslanstev je bilo od samega začetka ohranjanje slovenske čebelarske tradicije, ki je pomemben del slovenske nacionalne prepoznavnosti.

Povezovanje tradicije in znanosti

Od skromnih začetkov so s krepitvijo svoje ponudbe in ustvarjanjem novih izdelkov v sedmih desetletjih prerasli v podjetje, ki ves čas ohranja skupni imenovalec spodbujanja uporabe čebeljih izdelkov za zdravje in dobro počutje.

"Doživeli smo dobre in slabe trenutke, a smo, tako kot čebele, vztrajali," je povedala direktorica podjetja Medex Aleša Mižigoj. "Obstali smo kot edino podjetje, specializirano za čebelje izdelke, s področja bivše Jugoslavije. Danes predstavljajo prehranska dopolnila 80 odstotkov našega poslovanja," je še povedala. Foto: Srdjan Cvjetović

Ob tem so na dogodku, kjer so se zbrali poslovni partnerji in zaposleni ter predstavniki gospodarskega in političnega življenja, s ponosom poudarili, da pri svojem delu tradicijo povezujejo z znanostjo z namenom služenja zdravju.

Čebele so navdih in zgled

"Čebele so nas navdihovale skozi vsa desetletja našega obstoja," je na dogodku povedala generalna direktorica družbe Medex Aleša Mižigoj.

Prizor s proslave ob 70-letnici Medexa Foto: Srdjan Cvjetović

"S svojo vztrajnostjo, natančnostjo in sodelovanjem so nam pokazale, kako pomembno je nenehno prilagajanje in ustvarjanje," je še poudarila.

Od trgovca do razvijalca

Medex je ob svojih začetkih sicer predvsem posloval z izvozom medu, a so kmalu spoznali pomen širitve trgovinske dejavnosti na lasten razvoj in raziskave.

"Čebelarstvo je dejavnost, ki Slovence navdihuje že stoletja," je na proslavi 70. obletnice družbe Medex med drugim povedala predsednica države Nataša Pirc Musar. Opozorila je na izjemen pomen ohranjanja narave in življenjskega prostora, ki si ju delimo s čebelami. Spomnila je tudi, da je Slovenija prva država na svetu po številu čebelarjev na prebivalca. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako so deset let po ustanovitvi, leta 1964, ustanovili svoj laboratorij, ki je svoja znanja in prizadevanja okronal leta 2007 z registracijo lastne raziskovalne skupine pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Odkritja svetovnega pomena

Pri svojem dolgoletnem raziskovalnem delu, kjer sodelujejo s fakultetami in inštituti tako iz Slovenije kot iz drugih držav, so med drugim opravili klinično študijo, ki je prva na svetu potrdila pozitivne učinke matičnega mlečka na zmanjšanje sistemskih vnetij, ki so ključnega pomena pri razvoju številnih kroničnih boleznih.

Medexovi izdelki Foto: Srdjan Cvjetović

Slovenija je svetovna pionirka pri proučevanju in uporabi čebeljih pridelkov, so prepričani v Medexu, kjer so izbrali slogan: "Moč čebel. Dokazi znanosti."

Večstoletna slovenska tradicija čebelarstva

"Čebelji pridelki so v našem DNK, to je dediščina, ki jo skrbno negujemo," je med drugim povedala generalna direktorica Medexa. "Slovenija je bila vedno ponosna na svojo večstoletno tradicijo čebelarstva in Medex ta ponos širi po svetu," je še povedala in dodala, da imajo edinstveno odgovornost prenašati znanje naših prednikov na prihodnje generacije in ga deliti s svetom.

Znani slovenski kuharski mojster Tomaž Kavčič in Aleša Mižigoj Foto: Srdjan Cvjetović

Trajnostni razvoj

Medex danes posluje v 30 državah, radi pa se pohvalijo, da so s svojo ustvarjalnostjo, visokimi standardi in predanostjo trajnostnemu poslovanju in razvoju pridobili naziv ambasadorja slovenskega gospodarstva pod okriljem strategije "Green, Creative, Smart".

Gostje na proslavi ob 70-letnici Medexa Foto: Srdjan Cvjetović

V okviru svoje trajnostne strategije si prizadevajo tudi za širitev čebelarstva v države v razvoju, kajti s čebelarstvom se tam krepi ekonomska neodvisnost in prebivalcem, tudi ženskam, ki imajo tam neredko manjše možnosti, zagotavlja zanesljiv vir preživljanja.

Ohranjanje življenjskega prostora čebel

Pomemben del njihove strategije je tudi ohranjanje življenjskega prostora čebel predvsem pri nas, ki je zaradi nepremišljenih dejanj vedno bolj ogrožen, so še povedali na dogodku.

Čebelnjak na gradu Brdo, ki ga je družba Medex podarila takratnemu predsedniku Titu, poslikali pa so ga znani slovenski slikarji. Foto: Srdjan Cvjetović

"Čebele so začrtale pot skupnega dela za skupno dobro in so na videz skromne pokazale, da je le z združevanjem moči mogoče ustvariti trajne spremembe," smo še slišali na proslavi.