Okrepite svoj imunski sistem, ker vas ščiti pred prehladi in tudi težkimi boleznimi

Imunski sistem je kompleksen obrambni mehanizem našega telesa, ki ga ščiti pred napadi mikroorganizmov in toksinov ter je razporejen in povezan z vsemi sistemi v telesu. Zdrav imunski sistem je prvi pogoj za zdrav organizem. Da bi zagotovili nemoteno delovanje vseh njegovih delov, je treba poleg preostalega zagotoviti zadostne količine določenih hranil.

Ker se na imunski sistem najpogosteje spomnimo jeseni in pozimi, je to pogosto težko doseči le s prehrano, saj v tem času ni na razpolago dovolj svežega sadja in zelenjave. Poleg tega moderni in hitri način življenja pogosto vključuje hitre in nezdrave obroke z visoko kalorično, a tudi nizko hranilno vrednostjo. Pomoč v obliki preverjenih prehranskih dopolnil za imunski sistem lahko najdemo na lekarniških policah.

Vitamini, minerali in še posebej pomemben koencim Q10

Ena od osnovnih stvari je, da ne smemo pozabiti na zadosten vnos vitaminov in mineralov. Vitamin C je že dolgo poznan po delovanju na imunski sistem, na njegovo delovanje pa vpliva tudi del skupine vitaminov B. V zadnjem času je poudarjen pomen vitamina D, ki je bil do zdaj delno zanemarjan oziroma se njegovi vlogi v prvi liniji obrambe našega organizma ni pripisovalo tolikšnega pomena.

Trije minerali, ki izstopajo s svojimi funkcijami, so seveda cink, železo in selen, ker lahko njihovo pomanjkanje med drugim povzroči padec imunskega sistema. Koencim Q10 je posebej pomemben, saj sodeluje pri preoblikovanju energije živil v našo lastno telesno energijo, in sicer na ravni vsake naše celice. Z njim se povezuje cela vrsta koristnih lastnosti, podoben je vitaminu E in ima zelo močno antioksidativno delovanje. Pomembno je vedeti, da se njegova raven v človeškem telesu s staranjem zmanjšuje, zato ga je zaželeno dodajati, še posebej v zrelih letih.

Imunosal - prva linija obrambe

Imunosal je linija prehranskih dopolnil za imunski sistem, ki vsebuje edinstveno formulacijo, prilagojeno vsaki starosti. Izdelki Imunosal so na voljo v obliki kapsul ali šumečih tablet za odrasle (in otroke od 12. leta dalje) ali kot tekoče prehransko dopolnilo za otroke od 3. do 12. leta. Imunosal Junior je na voljo v tekoči obliki in je namenjen otrokom od 1. do 3. leta, kapsule Imunosal Senior pa so namenjene osebam v zrelem življenjskem obdobju, saj so obogatene s kar 30 miligrami koencima Q10.

Glavna aktivna sestavina vseh izdelkov Imunosal je prečiščeni Goldcell® beta-(1,3/1,6)-D-glukan iz kvasovk. Beta-glukan je zelo varen za uporabo, brez časovne omejitve pri uporabi in brez stranskih učinkov. Imunosal je edinstven, saj poleg beta-glukana vsebuje tudi kombinacijo koencima Q10, vitaminov in mineralov. Kar osem sestavin* je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) odobrila kot zdravstveno trditev za imuniteto.

Izdelki Imunosal so na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.