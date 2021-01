Pet rastlin, ki v času virusov ščitijo vaša dihala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smo v času, ko je treba še posebej krepiti naša dihala in paziti nanje, kajti letos na nas poleg klasičnih, že poznanih respiratornih virusov preži še novi koronavirus. K zdravim, močnim dihalom, ne glede na to, ali so trenutno povsem v dobrem stanju ali se vas je že lotil kakšen prehlad ali druga infekcija, lahko pripomorejo tudi nekatera zelišča.

Navadni lučnik (Verbascum thapsus)

Iz navadnega lučnika se najpogosteje pripravlja čaj, čeprav bi lahko iz njega naredili tudi sirup ali tinkturo. Večinoma se za pripravo čaja uporabljajo njegovi posušeni cvetovi, čeprav so uporabni in zdravilni tudi lučnikovi listi in korenine.

Pripravki iz lučnika pomagajo pri izkašljevanju sluzi, ki se nam med infekcijo nabira v dihalih, hkrati pa pomagajo blažiti kašelj. Rastlina namreč vsebuje veliko sluzi, ki blaži dražeče kašljanje, saponini v njej pa so tisti, ki pospešujejo izkašljevanje, in sicer na način, da zdrave celice redčijo izmeček, ki se nabira v dihalih, ter spodbijajo obnovo od virusov poškodovanih celic.

A čaj iz lučnika ni učinkovit le pri odpravljanju kašlja in redčenju oziroma izkašljevanju sluzi, pomaga blažiti tudi hripavost in lajšati simptome bronhitisa ali bronhiolitisa. Je tudi dobrodošla pomoč pri premagovanju občutka nelagodja oziroma tiščanja v prsih, ki je pogost spremljevalec nadležnega kašlja ali pa sezonskih alergij, piše portal Storey.com.

Iz rastlin, ki koristijo dihalom, lahko pripravite čaje, sirupe ali tinkture. Foto: Thinkstock

Črna meta (Marrubium vulgare)

Koristna v času prehladnih obolenj in kašlja je tudi črna meta, iz katere se prav tako najpogosteje kuha čaj, in sicer iz njenih posušenih listov. Lahko pa iz nje pripravite tudi sirup ali tinkturo. A ker je rastlina, ki vsebuje veliko eteričnih olj, grenčino in čreslovino, precej grenka za uživanje, pripravke iz nje osladite z medom, ki je dober antiseptik.

Črna meta sicer zelo blagodejno vpliva tako na bolna pljuča kot na vneto grlo, lajša pa tudi nelagodje v primeru vnetih sinusov. Še posebej učinkovita je pri spodbujanju izkašljevanja, saj dobro redči katar v dihalih, še navaja omenjeni portal.

Navadni slez (Althaea officinalis)

Navadni slez je zdravilna rastlina iz skupine slezenovk in zanjo ste gotovo že slišali. Slezov sirup je namreč eden najbolj znanih pripomočkov za blaženje suhega, dražečega kašlja in za obnavljanje poškodovane sluznice dihal, ki ga lahko kupite v vsaki lekarni ali zeliščni prodajalni, lahko pa ga pripravite tudi sami doma.

Najboljši način uporabe sleza je kot hladni izvleček, pripravlja pa se tudi kot čaj, sirup ali tinktura. Zdravilne pripomočke iz sleza lahko pridobivate iz njegovih listov, cvetov ali korenine. So blagega, rahlo sladkastega okusa. In še zanimivost: tudi slaščica, znana pod imenom marshmallow, je dobljena iz sleza.

Slez zaradi sluzi, ki jo vsebuje, blagodejno vpliva na sluznice številnih organov v telesu, ne zgolj na sluznico pljuč. Ščiti in obnavlja namreč tudi sluznico žrela, ust, črevesja in številnih drugih notranjih organov.

Dobrodošel dodatek čajem v času respiratornih obolenj so tudi limone, med in ingver.

Trpotec (Plantago)

Podobne blagodejne učinke na respiratorni sistem kot navadni slez ima tudi trpotec, ki prav tako vsebuje veliko za sluznice dihal koristne sluzi. Ima protivnetni in protibakterijski učinek, kar pomeni, da zmanjšuje možnosti, da bi se v izločkih dihal začeli dodatno množiti bakterije in virusi.

Trpotčev sirup ali čaj se uporablja za lajšanje vnetij dihalnih poti in za odpravljanje suhega, dražečega kašlja. Tako kot slez je koristen v boju proti vnetjem sluznice ust in žrela. Okus trpotčevega sirupa ali čaja je blag in prijeten.

Materina dušica (Thymus)

Eno od domačih zdravil, ki so jih pri premagovanju prehladov, grip in drugih respiratornih virusnih obolenj poznale in uporabljale že naše babice in prababice, je tudi materina dušica. Najmočnejša zdravilna učinkovina v njej je eterično olje timol.

Čaj iz materine dušice lajša izkašljevanje, saj mehča sluz, ki se ob prehladih nabira v dihalih, pomaga pri krčih bronhijev in jih razširja, je učinkovit pripomoček pri odpravljanju slabega zadaha ter pri zdravljenju vnetih glasilk. Timol v materini dušici ima močan antiseptični učinek.

Med čaji, ki pomagajo pri premagovanju kašlja, so čaji iz sleza, materine dušice, trpotca, črne mete in lučnika. Foto: Thinkstock