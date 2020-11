Kako se znebiti nadležnega kašlja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste bili na testiranju na novi koronavirus, ki je bil na srečo negativen, vi pa še vedno močno kašljate? Ste preboleli kakšno drugo virozo, a kašelj še kar vztraja? Če je zdravnik presodil, da ne gre za nič alarmantnega in da ni potrebno zdravljenje z antibiotikom, lahko poskušate nadležno kašljanje ukrotiti s katerim od spodnjih trikov.

Inhalirajte

Inhaliranje vroče pare bo razredčilo sluz in spodbudilo kašljanje. Tako boste sicer morda dan ali dva kašljali še huje kot prej, a boste hitreje izkašljali sluz v dihalih in bo potem bolje.

Pri otrocih ali tistih z občutljivo sluznico je povsem dovolj inhaliranje fiziološke raztopine, odrasli pa lahko v vodo dodate tudi kakšne zeliščne kapljice za inhalacijo oziroma eterično olje evkaliptusa ali poprove mete, ki blagodejno vplivata na dihala.

Foto: Getty Images

Pijte dovolj toplega čaja z medom

Na dihalne poti, ki so razdražene od nenehnega kašljanja, dobro deluje tudi topel čaj, med pa ima antibakterijski učinek, zato je obvezna sestavina pri pripravi čaja. Pazite le na to, da je čaj že nekoliko ohlajen in ne več vroč, kajti če boste med vmešali v vroč čaj, boste uničili vse njegove dobre sestavine.

Poskrbite tudi za to, da boste pili zadostne količine tekočin, kajti to bo omogočilo optimalno vlaženje sluznic dihal, poleg tega pa pripomoglo k redčenju sluzi in lažjemu izkašljevanju.

Zračite prostore in poskrbite, da so dovolj navlaženi

Razdraženim dihalom bo dobro del tudi svež zrak, zato večkrat dnevno prezračite prostore, v katerih se zadržujete. A pri tem pazite, da ne boste naredili prepiha in se še bolj prehladili.

Poleg tega poskrbite, da v vašem domu ozračje ne bo presuho, kajti suh zrak lahko dodatno draži vaša dihala in vas sili k še hujšim napadom kašlja. Pomagate si lahko z vlažilci zraka, v katere dodate tudi kakšno kapljico že omenjenega olja evkaliptusa ali poprove mete.

Foto: Getty Images

Pomagajte si s sirupi

Pri premagovanju kašlja si lahko pomagate tudi s sirupi, a pri uporabi morate paziti, da boste posegli po pravem. Medtem ko nekateri redčijo sluz in pospešujejo izkašljevanje ter pridejo v poštev pri tako imenovanem mokrem kašlju, so namreč drugi namenjeni pomirjanju dražečega kašlja.

O tem, kateri bi prišel v poštev pri vas, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Velikokrat je tako, da si čez dan pomagamo s sirupi, ki spodbujajo izkašljevanje, pozno popoldne in pred spanjem pa vzamemo sirup za pomirjanje kašlja, da ponoči lahko mirno spimo.

Foto: Getty Images

Domači pripravki

Mame in babice bi vam znale postreči z receptom za kakšen domači pripravek, ki je prav tako učinkovit v boju proti nadležnemu kašlju. Menda pomaga, če narežete čebulo in jo položite čez noč k vzglavju. Ker je vonj čebule zelo močen, lahko čeznjo potresete nekaj sladkorja, da malce zakrijete neprijeten vonj.

Razdražena dihala pomirja tudi žajbljevo mleko, ki ga pripravite tako, da najprej karamelizirate sladkor, ki ga nato zalijete z mlekom in dodate žajbelj. Mešanico na nizki temperaturi segrevate od pet do deset minut. Takšno karamelizirano mleko z žajbljem pijte večkrat na dan.

Foto: Getty Images

Preberite tudi: