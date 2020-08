Med – najboljši način za boj proti kašlju in prehladu

Vsak kašelj še ne pomeni, da gre za bolezen covid-19. V širokem spektru okužb zgornjih dihalnih poti so tudi razne oblike manjših prehladov, ki jih velikokrat spremlja prav kašelj.

Prehlade po navadi uvrščamo med blažje oblike, zlasti, ko jih primerjamo z ostalimi, podobnimi boleznimi oziroma okužbami dihal, a so ti bolj pogosti, zlasti v zimskem času.

Med je dostopen, cenejši od zdravil in nima stranskih učinkov, kot jih imajo lahko zdravila. Foto: Getty Images

Smernice dajejo prednost medu pred sirupi proti kašlju

Medtem ko so pri tovrstnih prehladih antibiotiki neučinkoviti, ugotovitve kažejo, da med ponuja izjemno učinkovito lajšanje simptomov prehlada, je vnovično pokazala študija znanstvenikov univerze v Oxfordu (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), o kateri so poročali v znanstveni reviji BMJ Evidence-based Medicine.

Zavest o učinkovitosti medu ni nova. Foto: Getty Images

Zavest o učinkovitosti medu ni nova. Že predlani so, denimo, britanske ustanove javnega zdravja dopolnile smernice za zdravnike in drugo osebje v zdravstveni negi s priporočilom, da se za blage oblike kašlja in prehlada najprej predpiše med kot antibiotike.

S tem so želeli zmanjšati nepotrebne terapije z antibiotiki, saj lahko njihova pretirana in neupravičena uporaba povzroči neželeno odpornost nanje, torej, ko jih zares potrebujemo, ne učinkujejo.

Prehlad je manj nevarna oblika okužbe dihal, a tudi veliko bolj pogosta. Foto: Getty Images

Ne koristi samo otrokom, temveč tudi odraslim

Novost te najnovejše študije iz Oxforda je tudi, da ugotovitve potrjujejo večjo učinkovitost medu od vseh drugih običajnih ukrepov pri milejših oblikah okužb zgornjih dihal. Dozdajšnje podobne študije so bile precej razpršene in manjše ter predvsem usmerjene na učinke medu pri že prehlajenih otrocih, ki kašljajo.

Tokratna študija pa je prva vseobsežna študija podatkov kliničnih preizkusov pri vseh starostnih skupinah. Rezultati so jasni: tudi odraslim bo med odlično pomagal pri odpravi kašlja, ki spremlja manjše prehlade - pravzaprav bolj od običajnih načinov zdravljenja.

Nova študija je prva, ki je preučevala učinkovitost medu med vsemi starostnimi skupinami in ne samo med otroki, so prepričani njeni avtorji. Foto: Matjaž Vertuš

Priporočajo še več primerjav s placebom

Študija temelji na ugotovitvah 14, precej različnih kliničnih raziskavah o učinkovitosti medu pri zdravljenju okužb zgornjih dihal. V dveh raziskavah so med primerjali s placebom, pri 12 pa so naredili primerjavo med medom in raznimi sirupi za kašelj ter antihistaminiki, ki so običajna strategija pri takih okužbah.

Ravno to nesorazmerje je oblikovalo naslednje spoznanje: čeprav predstavlja med najboljšo in najučinkovitejšo pomoč pri kašlju ob manjših prehladih, pa bodo potrebne še nadaljnje in obsežnejše študije, kjer bodo med primerjali s placebom, kar pa bo omogočilo natančnejšo opredelitev o učinkovitosti medu.

Prehladi so pogostejši v zimskem času.

Vse vrste medu niso enako učinkovite

Med ima še dodatne prednosti: je dostopen, v primerjavi z zdravili je cenejši, nima neželenih stranskih učinkov, ki jih imajo lahko nekatera zdravila, so še izpostavili avtorji študije.

Znanstveniki tudi opozarjajo, da ni vsaka vrsta medu enako učinkovita pri obvladovanju kašlja in prehladov. Ob koncu lanskega leta so tako raziskovalci univerze v Newcastlu v znanstveni reviji Frontiers in Bioengineering and Biotechnology poročali o izjemni antibakterijski učinkovitosti medu iz manuke, ki so ga v majhnih količinah uporabili celo v boju proti okužbam, ki bi lahko nastale po operativnih posegih.

Vsaka vrsta medu sicer ni enako učinkovita pri obvladovanju kašlja in prehladov, a študija je pokazala, da je prav vsak med učinkovit. Foto: Getty Images

Vsak med vsaj malo pomaga proti kašlju

Toda ne glede na razlike med posameznimi vrstami medu so rezultati nove oxfordske študije pokazali njegovo učinkovitost.

Po tem lahko sklepamo, da ima prav vsaka vrsta medu - čeprav so nekatere bolj učinkovite - svoje zdravilne lastnosti.