R. S.

Sreda,
24. 9. 2025,
14.14

59 minut

Napake, ki jih počnete pri nabiranju gob

gobe, jurčki | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ste navdušen gobar? Preverite, ali ste zagrešili katero od najpogostejših napak pri nabiranju gob.

1. Nabiranje gob brez popolnega poznavanja

- Ne nabirajte gob, ki jih ne prepoznate stoodstotno.

2. Zanašanje na ljudska pravila

- Ni res, da so vse gobe, ki jih je pojedla žival, užitne.

- Ni res, da so vse gobe z rjavim klobukom ali brez obroča na betu užitne.

3. Nabiranje starih, razpadlih gob

- Stare gobe, ki so že delno razkrojene ali plesnive, lahko povzročijo prebavne težave, tudi če so užitne vrste.

4. Nabiranje gob na onesnaženih območjih

- Gobe vpijajo težke kovine, pesticide in druge toksine iz okolja. Nabiranje ob cestah, na deponijah ali v industrijskih območjih je tvegano.

5. Puljenje gob

- Gob ne pulite oziroma grobo trgajte, saj s tem lahko poškodujete micelij (podgobje). Gobo ob tleh odrežite, lahko pa jo tudi previdno zavrtite, a nato luknjo prekrijte z listjem ali mahom, da micelij zaščitite pred izsušitvijo.

6. Čiščenje gob doma

- Gobe očistite, kjer ste jih nabrali, odrezani deli bodo služili kot hrana živalim in pomagali miceliju.

7. Mešanje različnih gob v isti košari

- Če med užitnimi končajo strupene gobe, lahko pride do kontaminacije.

8. Shranjevanje v plastičnih vrečkah

– Gobe v plastiki hitro gnijejo in razvijejo toksine. Vedno je boljša košara ali papirnata vrečka.

