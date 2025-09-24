Sreda, 24. 9. 2025, 14.14
59 minut
Napake, ki jih počnete pri nabiranju gob
Ste navdušen gobar? Preverite, ali ste zagrešili katero od najpogostejših napak pri nabiranju gob.
1. Nabiranje gob brez popolnega poznavanja
- Ne nabirajte gob, ki jih ne prepoznate stoodstotno.
2. Zanašanje na ljudska pravila
- Ni res, da so vse gobe, ki jih je pojedla žival, užitne.
- Ni res, da so vse gobe z rjavim klobukom ali brez obroča na betu užitne.
3. Nabiranje starih, razpadlih gob
- Stare gobe, ki so že delno razkrojene ali plesnive, lahko povzročijo prebavne težave, tudi če so užitne vrste.
4. Nabiranje gob na onesnaženih območjih
- Gobe vpijajo težke kovine, pesticide in druge toksine iz okolja. Nabiranje ob cestah, na deponijah ali v industrijskih območjih je tvegano.
5. Puljenje gob
- Gob ne pulite oziroma grobo trgajte, saj s tem lahko poškodujete micelij (podgobje). Gobo ob tleh odrežite, lahko pa jo tudi previdno zavrtite, a nato luknjo prekrijte z listjem ali mahom, da micelij zaščitite pred izsušitvijo.
6. Čiščenje gob doma
- Gobe očistite, kjer ste jih nabrali, odrezani deli bodo služili kot hrana živalim in pomagali miceliju.
7. Mešanje različnih gob v isti košari
- Če med užitnimi končajo strupene gobe, lahko pride do kontaminacije.
8. Shranjevanje v plastičnih vrečkah
– Gobe v plastiki hitro gnijejo in razvijejo toksine. Vedno je boljša košara ali papirnata vrečka.
