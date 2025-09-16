Kje nabirati jurčke? To so štirje kraji, kjer najpogosteje rastejo.

Jurčki so kralji med gobami in prava poslastica v slovenski kuhinji. Toda vprašanje, ki si ga zastavi vsak gobar, je: kje nabirati jurčke?

Po toplem in hkrati deževnem poznem poletju se je sezona jurčkov začela odlično. Gozdovi že kličejo gobarje na lov za dišečimi klobuki, ki jih je mogoče pripraviti na nešteto načinov. Lahko uživate v svežih, pečenih, praženih, kuhanih ali sušenih, kakor vam je ljubše.

A najprej jih je treba nabrati. Jurčki rastejo v različnih vrstah gozdov, a obstajajo določeni kraji, kjer jih je najlažje najti, saj se tam redno pojavljajo, ko so vremenski pogoji pravi. Če niste izkušen gobar s preizkušenim rajonom, poskusite srečo na katerem od teh štirih krajev:

Pod hrasti

Hrastovi gozdovi, še posebej tisti starejši in lepo zračni, so prava zakladnica jurčkov, ki tam rastejo v skupinah, pogosto pa so skriti pod listjem. Hrast in jurček živita v simbiozi, zato je prav pod temi drevesi mogoče najti največje in najbolj čvrste primerke.

Foto: Shutterstock

V bukovem gozdu

Tudi bukve so drevesa, ki svoje korenine rada "delijo" z jurčki. Bukovi gozdovi z debelimi debli in mehko preprogo iz listja so idealni za rast jurčkov, ki so tam še posebej mesnati in imajo temne kape.

V borovem gozdu

Čeprav jih nekateri povezujejo predvsem z listavci, se jurčki ujamejo tudi z borovci. Tam rastejo predvsem borovi gobani, robustni z rdečerjavim klobukom, ki so po mnenju mnogih najboljšega okusa in zato najbolj cenjeni.

Foto: Shutterstock

Na gozdnih robovih

Jurčki imajo radi točke, kjer se gozd odpira proti jasam in travnikom. Gozdni robovi, kjer se sonce prebije do tal, so zanje idealni, saj tam vlada kombinacija vlage gozdnih tal in toplote bolj odprtih prostorov. Na teh krajih lahko po nekaj deževnih dneh hitro najdete skupine mladih jurčkov.