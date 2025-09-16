Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
16. 9. 2025,
13.26

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49

Natisni članek

Natisni članek
nabiranje gob gobe gobarjenje jurček

Torek, 16. 9. 2025, 13.26

45 minut

Kje nabirati jurčke? To so štirje kraji, kjer najpogosteje rastejo.

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49
jurček, jurčki, gobe, gobarjenje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jurčki so kralji med gobami in prava poslastica v slovenski kuhinji. Toda vprašanje, ki si ga zastavi vsak gobar, je: kje nabirati jurčke?

Po toplem in hkrati deževnem poznem poletju se je sezona jurčkov začela odlično. Gozdovi že kličejo gobarje na lov za dišečimi klobuki, ki jih je mogoče pripraviti na nešteto načinov. Lahko uživate v svežih, pečenih, praženih, kuhanih ali sušenih, kakor vam je ljubše.

A najprej jih je treba nabrati. Jurčki rastejo v različnih vrstah gozdov, a obstajajo določeni kraji, kjer jih je najlažje najti, saj se tam redno pojavljajo, ko so vremenski pogoji pravi. Če niste izkušen gobar s preizkušenim rajonom, poskusite srečo na katerem od teh štirih krajev:

Pod hrasti

Hrastovi gozdovi, še posebej tisti starejši in lepo zračni, so prava zakladnica jurčkov, ki tam rastejo v skupinah, pogosto pa so skriti pod listjem. Hrast in jurček živita v simbiozi, zato je prav pod temi drevesi mogoče najti največje in najbolj čvrste primerke.

jurček, jurčki, gobe, gobarjenje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

V bukovem gozdu

Tudi bukve so drevesa, ki svoje korenine rada "delijo" z jurčki. Bukovi gozdovi z debelimi debli in mehko preprogo iz listja so idealni za rast jurčkov, ki so tam še posebej mesnati in imajo temne kape.

V borovem gozdu

Čeprav jih nekateri povezujejo predvsem z listavci, se jurčki ujamejo tudi z borovci. Tam rastejo predvsem borovi gobani, robustni z rdečerjavim klobukom, ki so po mnenju mnogih najboljšega okusa in zato najbolj cenjeni.

jurček, jurčki, gobe, gobarjenje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Na gozdnih robovih

Jurčki imajo radi točke, kjer se gozd odpira proti jasam in travnikom. Gozdni robovi, kjer se sonce prebije do tal, so zanje idealni, saj tam vlada kombinacija vlage gozdnih tal in toplote bolj odprtih prostorov. Na teh krajih lahko po nekaj deževnih dneh hitro najdete skupine mladih jurčkov.

Jože Podboj, kukmak, goba
Siol Plus Luna dol, gobe gor? "Neumnost. Povem vam, kdaj rastejo."
lisičke
Novice Lov na lisičke s ChatGPT
nabiranje gob gobe gobarjenje jurček
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.