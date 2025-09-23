Orban besen zaradi odločitve v Evropskem parlamentu

Odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta je z glasovanjem odločil, da bo v Budimpešti zaščitil tri opozicijske madžarske poslance pred kazenskim pregonom, kar je povzročilo jezo predsednika vlade Viktorja Orbana in vladajočega Fidesza, ki odločitev označuje za "škandalozno in zastrašujoče sporočilo," piše Politico.

Peter Magyar Foto: Guliverimage Vodja opozicije Peter Magyar se sooča z obtožbami zaradi pretepa v nočnem klubu, vodjo levičarske Demokratske koalicije Klaro Dobrev preganjajo zaradi obrekovanja, italijanska aktivistka in poslanka Evropskega parlamenta Ilaria Salis pa se po lanskoletnih volitvah vrača v pripor.

Vse tri kot poslance Evropskega parlamenta varuje imuniteta. Zaščito imunitete so podprli poslanci Evropskega parlamenta sredinske desnice, socialni demokrati, zeleni, liberalci in levica.

Klara Dobrev Foto: Reuters V obrazložitvi so navedli, da so se domnevna kazniva dejanja zgodila, ko so že bili poslanci Evropskega parlamenta, v primeru Salis pa da zaradi močnega vpliva Orbanovega Fidesza na institucije ne bo deležna poštenega sojenja.

41-letno Salis so februarja 2023 aretirali v Budimpešti, obtožili poskusa napada na skrajno desničarskega aktivista in pripadnosti skrajno levičarski skupini. Preden je bila izvoljena v parlament, je več kot leto dni preživela v zaporu na Madžarskem.

Ilaria Salis Foto: Reuters