Vitamin D vendarle ne preprečuje depresije

Vitamin D ima zelo pomembno vlogo za kosti in metabolizem, a na izboljšanje razpoloženja in preprečevanje depresije, kot kaže, nima učinka. Foto: Getty Images

Največja klinična študija o (ne)povezanosti vitamina D in depresije do zdaj je potrdila, da ta sicer zelo pomemben vitamin za naše zdravje nima vpliva na preprečevanje depresije niti na izboljšanje splošnega razpoloženja.

V študiji učne bolnišnice Massachusetts General Hospital, ki je del medicinske fakultete bostonske univerze Harvard, niso sodelovali posamezniki, ki bi jim pred tem ugotovili pomanjkanje vitamina D, temveč so se usmerili na učinke dolgoročnih dodatkov tega vitamina pri sicer zdravih posameznikih.

Dovolj veliko število preiskovancev zagotavlja zanesljivost

Eden od virov vitamina D, zelo koristnega za kosti in metabolizem, je izpostavljenost soncu, zato imajo v temnejših zimskih mesecih nekateri rahlo pomanjkanje tega vitamina. Nekateri znanstveniki so poskušali povezati to sezonsko pomanjkanje z blago obliko depresije, ki se pojavlja samo pozimi.

Depresijo neredko spremlja pomanjkanje vitamina D, a vzročno-posledične povezave niso odkrili v nobeni klinični študiji do zdaj. Te so bile večinoma manjšega obsega, najnovejša, o kateri so poročali v znanstveni reviji JAMA (The Journal of the American Medical Association), pa je največja po številu udeležencev do zdaj – zajela je 18.353 oseb, starih 50 let in več ter povprečne starosti 67 let. Šele tako veliko število ljudi je statistično povsem zanesljivi pokazatelj o prisotnosti ali odsotnosti učinkov terapije.

Niti po petih letih ni zaznavne razlike

Študija je trajala pet let. Nekateri so prejemali dnevne odmerke vitamina D3, preostali pa placebo, a na koncu ni bilo merljivih razlik v pojavnosti depresije.

Še več, ni bilo niti opaznejših razlik glede razpoloženja, ki so ga udeleženci opredeljevali s svojimi izjavami.

Če je vitaminska terapija predpisana, jo je treba nadaljevati

Študija je tako pokazala, da sicer zdravim starejšim ljudem uživanje dodatkov vitamina D ne bo pomagalo pri preventivi pred depresijo. Še vedno pa ne vemo, ali izrazito pomanjkanje vitamina D vodi do motenj razpoloženja ali celo depresije, kar bo gotovo eno od vprašanj, na katera bodo odgovor poskusile najti naslednje raziskave.

To pa je le še ena od vedno več študij, ki je pokazala, da jemanje raznih vitaminskih dodatkov pravzaprav nima nekega temeljnega učinka pri ljudeh, ki ne kažejo pomanjkanja teh sestavin.

To pa nikakor ne pomeni, da bi bilo treba tistim, ki so jim vitaminsko terapijo zdravniki predpisali zaradi pomanjkanja, to terapijo zmanjšati ali prekiniti, ker so zadostne količine tega in drugih vitaminov zelo pomembne za pravilno delovanje življenjskih funkcij.