Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta doživela neprijeten incident. Ko sta prispela v palačo Združenih narodov na Manhattnu in se želela povzpeti po tekočih stopnicah, so se te nenadoma ustavile. Melania se ni obotavljala in se peš povzpela na vrh stopnic, sledil ji je tudi Trump.

Združeni narodi so sporočili, da so se tekoče stopnice, ki sta jih uporabila Donald in Melania Trumop, nenadoma ustavile zaradi varnostnega mehanizma, ki ga je najverjetneje sprožil Trumpov snemalec. Ta se je namreč vzvratno vzpenjal po tekočih stopnicah, da bi posnel prihod predsednika in prve dame.

Trump se je med svojimi govori v OZN celo pošalil glede incidenta in dejal: "Če prva dama ne bi bila v odlični formi, bi padla."

When Trump and the First lady arrived at the United Nations, the escalator that led them up to the General Assembly stopped, jolting her and the president, who was behind her, to a halt before they steadied themselves and continued climbing up the metal steps… pic.twitter.com/2mLe9mMvb0 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

Bela hiša je sicer izrazila zaskrbljenost, da je nekdo namerno ustavil tekoče stopnice, ko je par stopil nanje. "Če je nekdo v OZN namerno ustavil tekoče stopnice, ko sta nanje stopila predsednik in prva dama, ga je treba nemudoma odpustiti in preiskati," je po incidentu na družbenem omrežju X objavila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Stéphane Dujarric, tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa, je povedal, da je snemalec dosegel vrh tekočih stopnic, medtem ko sta bila predsednik in prva dama na dnu stopnic in sta se želela povzeti na vrh.

"V tistem trenutku so se tekoče stopnice ustavile," je dejal Dujarric in pojasnil, da je tehnični pregled pokazal, da so se stopnice ustavile po tem, ko se je na vrhu tekočih stopnic sprožil vgrajeni varnostni mehanizem. Bela hiša se na ugotovitve ZN še ni odzvala.