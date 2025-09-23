Ameriška zvezna porota je danes po le dveh urah razprave 59-letnega Ryana Routha spoznala za krivega po vseh točkah obtožnice. Ta ga bremeni, da je septembra lani skušal izvesti atentat na takratnega predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa, poroča televizija ABC. Routh je takoj nato skušal narediti samomor.

Ryanu Routhu grozi dosmrtni zapor, kazen pa mu bo izrekla zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Donald Trump v času svojega prvega predsedniškega mandata.

Tožilstvo je trdilo, da se je Routh dobro pripravil na atentat in si kar 17-krat ogledal Trumpovo igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi.

Skril se je v grmovje, še preden pa bi lahko streljal na Trumpa, so ga odkrili agenti tajne službe in je pobegnil. Aretirali so ga kasneje nekaj kilometrov stran.

Drugi poskus atentata na Trumpa

To je bil že drugi poskus atentata na Trumpa v času lanske predvolilne kampanje. Najprej ga je skušal ubiti atentator v Pensilvaniji, ki so ga nato ubili pripadniki tajne službe. Ti poleg predsednikov varujejo tudi nekdanje predsednike in predsedniške kandidate.

Routh, ki se je kljub pomanjkanju pravne izobrazbe zastopal sam, je v zaključnem nagovoru poroti zatrdil, da ni nameraval ustreliti Trumpa in da ni sposoben umora. "Obtoženec je imel odlično priložnost ustreliti predsednika. Zakaj ni pritisnil na sprožilec?" je o samem sebi dejal Routh.

Zvezni tožilec John Shipley pa je po odločitvi porote dejal, da so vsi slišali dokaze in lahko vidijo, da Routh ni miren ali nenasilen človek.

Obtožen petih kaznivih dejanj

Routh je bil obtožen petih kaznivih dejanj, vključno s poskusom atentata na pomembnega predsedniškega kandidata, uporabo strelnega orožja za izvršitev kaznivega dejanja, napadom na zvezno uradno osebo, posedovanjem strelnega orožja, česar kot nekdanji kaznjenec ne bi smel.

Tožilci so trdili, da je Routh sestavil podroben načrt – vključno z nakupom vojaškega orožja, raziskovanjem Trumpovih gibanj in uporabo predplačniških telefonov –, da bi Trumpa ubil zaradi političnih zamer.

Kmalu po izreku sodbe je Routh pograbil svinčnik in se z njim zabodel v vrat, nato pa so ga sodni varnostniki nemudoma odpeljali iz dvorane, poroča televizija NBC.

Njegova hči Sara Routh mu je zakričala, da ga ima rada in naj ne stori ničesar, ker ga bo spravila iz zapora. Podrobnosti o njegovih poškodbah za zdaj niso znane.