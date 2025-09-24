Ste opazili, da vam jeseni lasje bolj izpadajo? Kako ukrepati?

Veliko ljudi jeseni opazi, da jim lasje izpadajo bolj kot običajno. To marsikomu povzroči precej skrbi, a gre za naraven pojav, ki je praviloma začasen. Zakaj jeseni lasje bolj izpadajo? Razlogov je več.

Zakaj jeseni lasje bolj izpadajo?

1. Naravni cikel rasti las

Življenjski cikel las je razdeljen v tri faze: anagena je faza rasti, katagena je prehodna faza, telogena je faza mirovanja, ki ji sledi izpadanje las. Jeseni pri številnih ljudeh večji delež las preide v telogeno fazo, gre za nekakšen sezonski ritem, ki je evolucijsko podoben tistemu pri živalih, ki menjajo dlako.

2. Vpliv sončne svetlobe in hormonov

Poleti sončna svetloba spodbuja rast las, jeseni pa se dnevi skrajšajo in zmanjša se izpostavljenost soncu. Spremembe v hormonskem ravnovesju lahko pospešijo sezonsko izpadanje las.

3. Stres in spremembe življenjskega ritma

Jesen pogosto prinese več stresa – vrnitev v službo, začetek šole, manj prostega časa. Stres je eden najpogostejših sprožilcev za izpadanje las pri ženskah in moških.

4. Prehrana in vitamini

Manj sonca pomeni tudi manj vitamina D. Poleg tega lahko pomanjkanje železa, cinka in B-vitaminov oslabi lase ter pospeši njihovo izpadanje.

Foto: Shutterstock

Kako zmanjšati jesensko izpadanje las?

Čeprav je sezonsko izpadanje las pogosto neizogibno, lahko z nekaj ukrepi lase okrepite in zmanjšate izgube.

Hranila za zdrave lase

vitamin D (sončna svetloba, prehranska dopolnila)

železo (rdeče meso, stročnice, špinača)

cink (oreščki, semena, polnozrnata žita)

biotin in B-kompleks (jajca, avokado, polnozrnati izdelki)

Nežna nega

Uporabljajte blage šampone, izogibajte se pogostemu barvanju in vročim obdelavam (likalnik, kodralnik). Lase nežno razčešite in jih ne zategujte v tesne pričeske. Redna masaža lasišča spodbuja prekrvavitev in krepi lasne mešičke. Naravna olja (npr. ricinusovo, kokosovo) lahko dodatno nahranijo lasišče.

Obvladajte stres

Sprostitvene tehnike, joga, meditacija ali redna telesna aktivnost lahko zmanjšajo stres, ki pogosto prispeva k izpadanju las.

Kdaj obiskati strokovnjaka?

Če opazite, da lasje izpadajo v šopih, da nastajajo vidne pleše ali če se stanje ne izboljša po več mesecih, je priporočljiv obisk zdravnika, da preveri, ali gre res le za sezonsko izpadanje ali za druge težave, kot so hormonska neravnovesja ali pomanjkanje hranil.

