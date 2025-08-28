Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Prva pomoč za lase po poletju: kako odpraviti škodo morske soli?

Nega las | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko se poletni dnevi končajo, lahko pogosto opazimo poškodbe, ki nastanejo na laseh zaradi morske vode. Lasje postanejo suhi, lomljivi in utrujeni, zato zahtevajo posebno nego. Morska sol je sicer naravni piling za lasišče, vendar v prevelikih količinah lase izsuši, oslabi konice in povzroči cepljenje. Če ste po dopustu opazili, da vaši lasje niso več sijoči in mehki kot prej, brez skrbi, z nekaj preprostimi koraki jih lahko hitro spravite v red.

Temeljito, a nežno čiščenje

Po vrnitvi z morja je prvi korak temeljito čiščenje lasišča in las, da odstranite ostanke soli, peska, klora in izdelkov za zaščito pred soncem. Izberite nežen šampon, ki ne bo dodatno izsušil las. Priporočljivo je tudi dvojno umivanje, prvo za odstranjevanje nečistoč, drugo za nego.

Globinska hidracija

Lasje, ki so poškodovani zaradi soli, potrebujejo intenzivno hidracijo. Enkrat do dvakrat tedensko uporabite hranljivo masko z vlažilnimi sestavinami, kot so:

  • hialuronska kislina,
  • aloe vera,
  • kokosovo ali arganovo olje.

Masko pustite delovati vsaj od deset do 20 minut, pri zelo suhih laseh pa jo lahko pustite tudi čez noč.

olje, rožmarin, lasje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Obnova konic in zaščita

Cepljene in suhe konice potrebujejo dodatno zaščito. Po vsakem pranju nanesite lahko olje ali serum za konice, ki pomaga zadržati vlago in zaščiti lase pred nadaljnjimi poškodbami. Učinkovite sestavine vključujejo jojobino olje, vitamin E in keratin.

Izogibajte se toplotnim obremenitvam

Po sončenju in morski soli so lasje bolj krhki, zato se izogibajte sušenju z vročim zrakom ter likanju in kodranju. Če že morate sušiti lase, izberite hladnejši zrak in vedno uporabite toplotno zaščito v spreju.

olje, lasje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ne pozabite na notranjo nego

Tako kot koža tudi lasje odražajo vaše notranje ravnovesje. V svojo prehrano vključite:

  • beljakovine,
  • zdrave maščobe,
  • vitamine A, C, E ter biotin,
  • dovolj tekočine.

Obisk frizerja

Če so konice močno poškodovane, je pogosto najboljša rešitev striženje. Sveža oblika bo spodbudila regeneracijo in poskrbela, da bodo vaši lasje znova videti zdravi in urejeni.

lasje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

