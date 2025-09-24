Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Veliko kitajsko presenečenje za Evropo

Kitajski ledolomilec v Beringovem prelivu leta 2012 | Kitajska že leta raziskuje Arktiko in možnost ladijskega potovanja iz Kitajske v Evropo po arktični poti. Na fotografiji iz leta 2012 vidimo kitajski ledolomilec v Beringovem prelivu, ki je na poti na Arktiko. | Foto Guliverimage

Kitajska že leta raziskuje Arktiko in možnost ladijskega potovanja iz Kitajske v Evropo po arktični poti. Na fotografiji iz leta 2012 vidimo kitajski ledolomilec v Beringovem prelivu, ki je na poti na Arktiko.

Foto: Guliverimage

Iz največjega kitajska pristanišča bo po napovedih proti Evropi danes odplul konvoj ladij na čelu s tovorno ladjo. Presenetljiva je pot tega konvoja. Proti stari celini ne bo odšel po običajni, južni poti, ampak po severni poti – čez Arktiko. Zaradi podnebnih sprememb namreč Kitajci preizkušajo hitro pot v Evropo skozi talečo se Arktiko.

Kitajska bo v spremstvu ledolomilcev kontejnersko ladjo Istanbul Bridge poslala na predvidoma 18-dnevno potovanje iz največjega pristanišča na svetu Ningbo-Žoušan v Felixstowe v Veliki Britaniji. Cilj ni enkratno potovanje – to se je že zgodilo –, temveč vzpostavitev redne linije prek ruske Severne morske poti, ki povezuje več pristanišč v Aziji in Evropi, piše ameriški medij Politico.

Led na Arktiki se topi

"Arktika se odpira," je za Politico dejal Malte Humpert, višji sodelavec in ustanovitelj Arktičnega inštituta, možganskega trusta s sedežem v Washingtonu, ki preučuje varnost Arktike. "Pred dvajsetimi leti je bila zamrznjena. Zdaj, ko se topi, pa obstaja zanimanje."

"Arktika je prva regija, kjer podnebne spremembe spreminjajo geopolitični zemljevid. Če ne bi bilo podnebnih sprememb, se ne bi pogovarjali o tem. Rusija ne bi proizvajala nafte in plina na Arktiki, Kitajska ne bi pošiljala kontejnerskih ladij skozi Arktiko," poudarja znanstvenik.

Krajša pot skozi Arktiko

Za zdaj svetovna trgovina teče skozi običajne ozke točke – Sueški prekop, Sredozemlje in Singapur. Toda pot skozi Arktiko je 40 odstotkov krajša, to je tudi območje, kjer je veliko manj geopolitične negotovosti, zaradi česar bi lahko postala alternativna pot.

Člani kitajske odprave na Arktiko leta 2016 | Foto: Guliverimage Člani kitajske odprave na Arktiko leta 2016 Foto: Guliverimage

Peter Sand, glavni analitik pri svetovalnem podjetju za pomorski promet Xeneta, pojasnjuje, da zamisel o trgovski poti skozi Arktiko ni nova. Kitajska je že prej poslala ladje po tej poti, a so bila ta potovanja enostavnejša.

"To potovanje je drugačno"

"Opravljali so potovanja od točke do točke, na primer iz enega kitajskega pristanišča v Hamburg ali v Sankt Peterburg," je pojasnil Humpert in dodal: "To potovanje je drugačno. Poskušajo štiri pristanišča na Kitajskem, nato skozi Arktiko, mimo Velike Britanije v Rotterdam, Hamburg in Gdansk. To dejansko spominja na običajno ladijsko pot."

Za razliko od ladij, ki tovor prepeljejo tja, kjer ga potrebujejo, običajno brez določenega urnika, linijske kontejnerske poti potekajo po določenih urnikih med določenimi pristanišči ne glede na to, ali so ladje polne ali ne. Kitajski eksperiment na Arktiki je bližje zadnjemu: manj gre za enkratni poskus in bolj za vajo za konvencionalno azijsko-evropsko pot. Vendar pa obseg ostaja majhen.

Pot skozi Arktiko kot niša

"Kar uporabljajo, predstavlja morda en odstotek trgovine med Daljnim vzhodom in severno Evropo," trdi Sand. Arktika je smiselna le, ko je povpraševanje veliko in je pomembno skrajšanje števila dni potovanja. "Nihče ne živi v polarni regiji. Edini način, da lahko arktična pot konkurira, je, ko dodatna zmogljivost in krajši tranzitni časi odtehtajo višje tovorne cene."

Pristanišče Ningbo-Žoušan oziroma pristanišče Žoušan pri mestu Ningbo je največje pristanišče na svetu. Od tu bo predvidoma v sredo (po prvotnih načrtih bi se morala pot začeti že v soboto) proti Arktiki odplula tovorna ladja Istanbul Bridge. | Foto: Guliverimage Pristanišče Ningbo-Žoušan oziroma pristanišče Žoušan pri mestu Ningbo je največje pristanišče na svetu. Od tu bo predvidoma v sredo (po prvotnih načrtih bi se morala pot začeti že v soboto) proti Arktiki odplula tovorna ladja Istanbul Bridge. Foto: Guliverimage

Za zdaj je torej pot videti kot sezonski stranski projekt. "Njen namen ni pretresti trgovske poti, kot so vzpostavljene danes," je dejal Sand. "Vendar bi lahko bila ena tistih nišnih storitev, ki se bodo v prihodnjem desetletju pojavile v glavni sezoni."

Kitajci pridobivajo znanje in usposabljajo posadke

Humpert meni, da je kitajski projekt pionirski poskus za prihodnost ter da Kitajci pri tem pridobivajo znanje in usposabljajo posadke za pot. "Skozi Sueški prekop gre vsako leto približno deset tisoč ladij, kar pomeni, da je to kitajsko potovanje skozi Arktiko primerjalno gledano izjemno majhno. Če pa to prestavimo 30 ali 40 let v prihodnost in se led stopi za nadaljnjih 30, 40, 50 odstotkov, nenadoma dobimo šest mesecev brez ledu. In Arktika postane zelo zanimiva enačba."

"Arktika jutri ne bo nadomestila Sueškega prekopa. To se ne dogaja. Sueški in Panamski prekop bosta še vedno obstajala. Toda Arktika bo postala dopolnilna," trdi Humpert.

Pot božičnih izdelkov iz Kitajske v Evropo

Kot pravi Humpert, gredo konec septembra na pot iz Kitajske vsi božični izdelki, ki jih kupujemo v Evropi. Pot običajno traja od 40 do 50 dni, zato v Rotterdam prispejo v začetku ali sredi novembra. Ker vse prispe naenkrat, to povzroča prometne zastoje. Lahko se zgodi, da morajo velike ladje čakati en teden ali celo dva, preden prispejo v Rotterdam ali Hamburg. Če pa bi ladja šla skozi Arktiko, bi prispela tri ali štiri tedne prej, ko so pristanišča prazna.

Bodo Kitajci v prihodnosti vzpostavili redno linijo skozi Arktiko, ki bo skrajšala pot med Kitajsko in evropskimi pristanišči, kot je Rotterdam (na fotografiji)? | Foto: Gulliverimage Bodo Kitajci v prihodnosti vzpostavili redno linijo skozi Arktiko, ki bo skrajšala pot med Kitajsko in evropskimi pristanišči, kot je Rotterdam (na fotografiji)? Foto: Gulliverimage

Če bo potovanje delovalo, bi lahko imelo vplivalo tudi na evropski avtomobilski sektor, ampak morda čez deset ali petnajst let.

Velika tveganja arktične poti

Vendar pa arktična priložnost prinaša veliko tveganje. Arktika se segreva od tri- do štirikrat hitreje kot preostali del planeta. Manj ledu lahko olajša prehod, a hkrati poveča škodo, ko gre kaj narobe.

Ladijsko gorivo je lahko še posebej uničujoče, če se razlije v bližini snega in ledu. "Tam povzroči petkrat večjo škodo, kot če se razlije drugje," je dejal Andrew Dumbrille, svetovalec organizacije Zavezništvo za čisto Arktiko. Pri tem bi bilo odzivanje na razlitje na Arktiki počasno in omejeno ter tudi dražje.

Kako varna je ladja Istanbul Bridge?

In plovilo, ki opravlja to pionirsko pot, komaj vzbuja zaupanje. Ladja Istanbul Bridge, 25 let stara kontejnerska ladja, ki pluje pod liberijsko zastavo, ni utrjena proti ledu, je opozoril Dumbrille, zato bo potovala v spremstvu ledolomilcev.

