Zaskrbljeni znanstveniki: Največja ledena gora na svetu razpada

Največja ledena gora na svetu, znana kot A23a, pospešeno razpada na več ogromnih kosov, so po poročanju CNN potrdili znanstveniki Britanskega antarktičnega zavoda (BAS).

A23a je ledeni velikan, ki je nekoč tehtal skoraj bilijon ton in pokrival površino 3.672 kvadratnih kilometrov, znanstveniki pozorno spremljajo že od leta 1986, ko se je odlomil od antarktičnega ledenega pokrova Filchner-Ronne. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je A23a večkrat nosila naziv največje ledene gore na svetu, čeprav so jo občasno prehitele druge, kot sta A68 leta 2017 in A76 leta 2021, ki pa sta imeli krajšo življenjsko dobo.

Andrew Meyers, oceanograf iz BAS, je za CNN potrdil: "A23a hitro razpada in sprošča zelo velike kose, ki jih ameriški Nacionalni center za led, ki jih spremlja, posebej označuje kot velike ledene gore."

Po Meyersovih besedah ​​se je A23a zdaj skrčila na približno 1.700 kvadratnih kilometrov, kar je približno enako površini širšega Londona. Strokovnjaki pravijo, da topla voda in prihod pomladi na južno poloblo pomenita, da se bo led verjetno kmalu razbil še na manjše koščke.

Potovanje treh desetletij

Po odcepitvi od Antarktike je ledena gora A23a več kot 30 let ostala na dnu Weddellovega morja, dokler se ni dovolj skrčila, da se je lahko odlepila od podlage. Leta 2020 so jo odnesli oceanski tokovi, a je ponovno obtičala na dnu do decembra lani. Ko je marca letos nasedla na celinski polici, se je maja končno znova pojavila na površju.

Meyers pojasnjuje, da je ledena gora sledila močnemu toku, znanemu kot Južnoantarktični cirkumpolarni tok (SACCF), in se premikala okoli Južne Georgie.

"Ti tokovi bodo verjetno sčasoma odnesli ledeno goro in njene dele proti severovzhodu," napoveduje. Dodal je, da A23a s tem sledi podobni usodi kot drugi dve orjaški ledeni gori, A68 in A76, ki sta prav tako razpadli blizu Južne Georgie, čeprav je A23a ostala v enem kosu dlje kot oni dve.

Imamo novo rekorderko

Po razpadu A23a naziv največje ledene gore na svetu zdaj nosi D15a, ki meri približno tri tisoč kvadratnih kilometrov in je po Meyersovih besedah ​​"precej statična na antarktični obali blizu avstralske letalske baze Davis".

Čeprav je A23a trenutno še vedno druga največja, Meyers pričakuje, da ne za dolgo, saj se bo v prihodnjih tednih še naprej drobila. Toplejše vode in prihod pomladi jo bodo verjetno razbili na koščke, premajhne za nadaljnje spremljanje, je dodal.

Posledice podnebnih sprememb?

Meyers ugotavlja, da so odlomi ledenih gor naraven proces in da znanstveniki nimajo dovolj podatkov, da bi z gotovostjo rekli, ali se njihova pogostost povečuje zaradi globalnega segrevanja. Jasno pa je, da so ledene plošče v zadnjih desetletjih zaradi povečanega nastajanja in hkrati taljenja, predvsem zaradi segrevanja oceanov, izgubile trilijone ton ledu.

Znanstveniki s polarnega raziskovalnega plovila RRS Sir David Attenborough so obiskali A23a, medtem ko je bil nasedel, in zbrane vzorce z letalom poslali v analizo v Združeno kraljestvo.

"Nasedanje in množično sproščanje hladne sladke vode sta verjetno močno vplivala na organizme na morskem dnu in v okoliški vodi," je dejal tiskovni predstavnik BAS in dodal: "Pomembno je razumeti te vplive, saj bi lahko velike ledene gore zaradi globalnega segrevanja v Južni Georgii postale pogostejše."