Na Antarktiki prvič odkrili mikroplastiko. "To je izjemno žalostno."

Študentka univerze v novozelandskem Christchurchu Alex Aves je leta 2019 zbrala vzorce z 19 lokacij na Rossovi ledeni polici, ki je največja ledena polica Antarktike, in v njih odkrila 13 vrst plastike, med katerimi je bila najpogostejša PET-plastika, ki se navadno uporablja za izdelovanje plastenk in oblačil, je v sredo poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Very proud to announce that our paper ‘First evidence of microplastics in Antarctic snow’ has been published today in @EGU_TC 🇦🇶https://t.co/9KWOmCGzqX