Na Antarktiki izmerili rekordnih več kot 20 stopinj Celzija

Znanstveniki so na Antarktiki minulo nedeljo izmerili rekordno temperaturo 20,75 stopinje Celzija, so sporočili v četrtek. Temperatura na tem območju je s to meritvijo prvič doslej presegla 20 stopinj Celzija, piše STA.

"Še nikoli nismo videli tako visoke temperature na Antarktiki," je dejal brazilski znanstvenik Carlos Schaefer. Ob tem je opozoril, da meritev nima posebnega pomena v sklopu trenda podnebnih sprememb, saj gre za enkratno meritev v enem dnevu in ne dolgoročen sklop meritev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rekordno temperaturo so izmerili 9. februarja na otoku Seymour, kjer je nameščena argentinska raziskovalna postaja Marambio. Schaefer je še pojasnil, da so meritev sicer opravili v sklopu 20-letnega projekta o vplivu podnebnih sprememb na permafrost v regiji, še piše STA.

Najtoplejše desetletje

Prejšnji potrjeni rekord za območje Antarktike, kar zajema tudi oceane in otoke, je sicer 19,8 stopinje Celzija. To so izmerili januarja 1982 na otoku Signy. Na celini pa so rekordno temperaturo izmerili minuli teden, 6. februarja. Ob raziskovalni bazi Esperanza so takrat namerili 18,3 stopinje Celzija. S tem so podrli prejšnji rekord 17,5 stopinje, ki so jih izmerili 24. marca 2015, piše STA.

Zadnje desetletje je bilo sicer najtoplejše od začetka meritev, so prejšnji mesec sporočili Združeni narodi. Lansko leto pa je bilo drugo najtoplejše za letom 2016. Trend se nadaljuje tudi letos, saj je bil tokratni januar rekordno topel, še piše STA.