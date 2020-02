Na Antarktiki izmerili rekordno visoko temperaturo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Antarktiki so v četrtek izmerili rekordnih 18,3 stopinje Celzija, kar je skoraj stopinjo več, kot je znašal dosedanji rekord. Vedno višje temperature pa povzročajo tudi hitrejše taljenje ledenikov in ledenih površin, kar pomeni resno grožnjo obalnim mestom in otokom.