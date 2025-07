Znano je, kdaj se bo znova ogrelo na 30 stopinj Celzija #video

Danes bo delno jasno, predvsem v vzhodnih krajih bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Tam bo pihal severozahodnik, na Primorskem šibka burja, ki bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.