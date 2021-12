Najhladnejši maraton na svetu: letos padel nov ženski rekord #video

Na Antarktiki se je odvijal najhladnejši maraton na svetu, Antarctic Ice Marathon. To je edino tovrstno športno tekmovanje na skrajnem jugu našega planeta. Teklo je 62 tekačev in tekačic iz 18 držav, najstarejši je štel kar 74 let. Kljub nizkim temperaturam, te so dosegle tudi minus 15 stopinj Celzija, je letos padel ženski rekord. Gre seveda za izjemni ekstremni izziv.

To je maraton z verjetno najbolj edinstveno okolico in v verjetno najbolj ekstremih vremenskih pogojih, kjer se temperature spustijo tudi do minus 20 stopinj Celzija. Udeleženci tečejo na nadmorski višini 700 metrov, vse skupaj pa začini še ledeni veter.

Brez predhodnih izkušenj, a omejeno število mest

Maratona so se udeležili najbolj pripravljeni tekači, ki so se spopadli z ekstremnimi razmerami, čeprav med pogoji za prijavo predhodne izkušnje s tekom maratonov niso zahtevane. Označena trasa je dolga natančno 42,2 kilometra. Število mest je vsako leto vnaprej določeno in omejeno, maraton pa je vsako leto razprodan − letos se ga je udeležilo 62 tekačev in tekačic.

Ženski rekord je s 4 urami 6 minutami in 11 sekundami postavila 30-letna Latvijka in s tem za skoraj 14 minut popravila prejšnjega.

Antarktika je edini kontinent, ki nima stalnih prebivalcev, razen živali seveda, so pa na skrajnem jugu postavljena stalna naselja, kjer znanstveniki živijo in delajo izmenično del leta. Prvič so tukaj maraton organizirali 28. januarja 1995 in vse od takrat je to eden najbolj edinstvenih športnih dogodkov.

In cena? Za udeležbo na letošnjem maratonu je bilo treba plačati slabih 16 tisoč evrov. Sedemdnevni paket vključuje povratni let, spanje na ledeniku Union na skrajnem jugu Antarktike, hrano v času bivanja in štartnino. V to ceno so vključene tudi profesionalne fotografije, medalja in majice. Zagotovljeno je tudi spremstvo, okrepčitev na postajah in zdravniška oskrba. In če ste ga morda zamudili − odprte so že prijave za naslednje leto − skoraj 17 tisočakov lahko plačate tudi v treh obrokih.