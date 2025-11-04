Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
4. 11. 2025,
10.58

Osveženo pred

20 minut

Antarktika ledenik

Ledenik na Antarktiki se je rekordno hitro zmanjšal

Ledenik Hektoria se je med januarjem 2022 in marcem 2022 umaknil za okoli 25 kilometrov.

Ledenik Hektoria se je med januarjem 2022 in marcem 2022 umaknil za okoli 25 kilometrov.

Foto: Profimedia

Raziskovalci z Univerze Colorado v Boulderju so ugotovili, da se je ledenik Hektoria na Antarktiki v letu 2022 umikal z največjo hitrostjo, zabeleženo v moderni dobi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Znanstveniki so v študiji, ki je bila objavljena v ponedeljek, na podlagi analize geofizičnih podatkov in serije satelitskih posnetkov ugotovili, da se je ledenik v dveh mesecih zmanjšal za skoraj 50 odstotkov. Hektoria se je med januarjem 2022 in marcem 2022 umaknila za okoli 25 kilometrov, poroča dpa.

Raziskovalci so ugotovili, da se je ledenik, potem ko se je znatno in hitro stanjšal zaradi ravne ledene podlage, na kateri počiva, dvignil na površje. Voda pod njim pa je nato vdirala v razpoke ledenika in povzročila odlom večjih ledenih plošč.

Raziskovalci šokirani

Član skupine raziskovalcev Ted Scambos je dejal, da je zabeležen umik ledenika "kar malo šokanten". Zaradi velikih in hitrih sprememb na ledeniku Hektoria so raziskovalci zaskrbljeni, kaj bi se lahko zgodilo z drugimi večjimi ledeniki na Antarktiki, poroča dpa. "Če bi se enaki pogoji vzpostavili na nekaterih drugih območjih, bi to lahko izjemno pospešilo dvig gladine morja," je pojasnil Scambos.

"Ko smo leteli nad Hektorio v začetku leta 2024, nisem mogla verjeti, da se je ledenik tako skrčil," je dejala glavna avtorica študije Naomi Ochwat. "Na satelitskih slikah sem videla fjord in opazne gorske značilnosti, vendar ko sem bila tam v živo, sem bila začudena nad tem, kar se je zgodilo," je po poročanju dpa povedala Ochwat.

Antarktika ledenik
