Alarmantno odkritje na Antarktiki: Zaznali izpuste metana iz tal

Znanstveniki so na Antarktiki odkrili nekaj, kar bi lahko imelo daljnosežne posledice za globalno podnebje. Iz tal, ki so bila milijone let zamrznjena, se zdaj sprošča metan, eden najmočnejših toplogrednih plinov. Na morskem dnu ob obali Antarktike so odkrili več kot 40 izpustov metana, kar je sprožilo zaskrbljenost med podnebnimi strokovnjaki po vsem svetu.

Mednarodna ekipa raziskovalcev je po poročanju CNN med ekspedicijo v Rossovem morju opazila območje, kjer se metan neprekinjeno sprošča iz morskega dna. Ta pojav je znan kot naravni izpust plina, ki se dviga iz sedimentov na dnu oceana. Znanstveniki so odkrili več kot 40 izpustov metana, je pokazala ta mesec objavljena študija v reviji Nature Communications. Številni izpusti so bili najdeni na mestih, ki so bila že večkrat preučevana, kar kaže na to, da so nova. To lahko kaže na temeljito spremembo v sproščanju metana v regiji, navaja poročilo.

Takšni izpusti metana so po svetu relativno pogosti, vendar je bil do zdaj na Antarktiki poznan le en aktiven vir, je za CNN povedala morska biologinja Sarah Seabrook iz organizacije Earth Sciences na Novi Zelandiji. "Nekaj, kar je veljalo za redko, zdaj postaja običajno," opozarja biologinja.

Metan, ki se sprošča, je bil milijone let ujet pod plastmi ledu in sedimenta. Zaradi segrevanja oceanov in taljenja ledene mase se zdaj sprošča v okolje, kar bi lahko dodatno pospešilo globalno segrevanje.

Poleg tega ima lahko metan posledice za morsko življenje, saj spreminja sestavo vode in razpoložljivost kisika.

Zakaj je to pomembno?

Metan je približno 80-krat močnejši toplogredni plin kot ogljikov dioksid v prvih 20 letih po sprostitvi v ozračje. Če se bodo takšni izpusti nadaljevali ali celo povečali, bi to lahko sprožilo povratne zanke segrevanja – več toplote pomeni več taljenja, kar pomeni več sproščenega metana.

Znanstveniki opozarjajo, da je to odkritje lahko znak, da se podnebni sistem spreminja hitreje, kot smo pričakovali. Poleg tega je skrb vzbujajoče, da mikrobi, ki običajno razgrajujejo metan v sedimentih, v tem primeru niso dovolj aktivni, da bi preprečili njegov vstop v ocean in nato v ozračje, navaja CNN.

Kaj sledi?

Raziskovalci pozivajo k nujnemu nadaljnjemu spremljanju območja in širšemu raziskovanju podobnih pojavov na Antarktiki. Potrebne so dodatne meritve, da bi ugotovili, koliko metana dejansko vstopa v atmosfero in kakšen vpliv bi to lahko imelo na globalno podnebje.

Odkritje je še en opomin, da se podnebne spremembe dogajajo tudi na najbolj oddaljenih in domnevno stabilnih delih planeta. Antarktika, ki je dolgo veljala za zamrznjeno in nespremenljivo, zdaj postaja vir emisij, ki bi lahko pospešile podnebno krizo.