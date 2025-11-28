McLarnova dirkača najhitrejša na edinem treningu

Začel se je predzadnji letošnji dirkaški konec tedna v prvenstvu formule 1, ki že lahko odloči svetovnega prvak. Če bo imel Lando Norris po nedeljski dirki vsaj 26 točk prednosti pred Oscarjem Piastrijem in Maxom Verstappnom. Anglež je dobil edini prosti trening, ob 18.30 pa v Katarju sledijo kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko.

Lando Norris je vodilni v prvenstvu. Foto: Reuters Na veliki nagradi Katarja je na sporedu še zadnji, šesti letošnji šprint. Ta bo v soboto ob 19. uri. Zmagovalec bo dobil osem točk. Osrednja dirka bo v nedeljo s štartom ob 17.00. V igri bo 25 točk. Pred začetkom tega dirkaškega konca tedna ima vodilni v prvenstvu Lando Norris (McLaren) 24 točk prednosti pred Oscarjem Piastrijem (McLaren) in Maxom Verstappnom (Red Bull).

Zaradi enega samega prostega treninga, ko dirkaški preizkušajo različne nastavitve in pnevmatike, rezultati tega niso posebej verodostojni. A pri McLarnu so vseeno dali vedeti, da ostajajo prvi favorit in dirkaško lovoriko ne mislijo, kar tako predati Verstappnu. Na prejšnji dirki v Las Vegasu sta Norris in Piastri zaradi diskvalifikacije izgubila kar nekaj prednosti. Piastri je bil torej na edinem treningu prvi, 58 tisočink pred Norrisom, Verstappen pa je na šestem mestu zaostal dobre pol sekunde.