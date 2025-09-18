Velik poljski udarec Kitajski? To je znano.

Poljska je pretekli teden zaradi belorusko-ruske vojaške vaje Zahod 2025 zaprla mejo z Belorusijo. Ukrep je veljal tudi za železniški tovorni promet. Vaja se je uradno že končala, Poljski pa se še vedno ne mudi z odprtjem meje, s čimer Varšava tvega, da oslabi trgovino med EU in Kitajsko. Po poti, ki je zdaj za nedoločen čas zaprta, namreč poteka letni promet med EU in Kitajsko v višini 25 milijard evrov.

Zaprtje meje je poljska vlada najprej napovedovala kot začasni previdnostni ukrep (vaja Zahod 2025 je – v svoji glavni fazi - potekala od 12. do 16. septembra), zdaj pa napoveduje, da bo promet ponovno vzpostavljen, ko bo meja popolnoma varna.

Ključna železniška povezava med EU in Kitajsko

Kot piše Politico, ta poteza Varšave prihaja v času visoke diplomatske napetosti, potem ko je Rusija prejšnji teden preizkusila poljsko obrambo z rojem dronov v njenem zračnem prostoru, in sredi vse večjega diplomatskega pritiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj EU kaznuje Kitajsko zaradi pomoči Kremlju pri vojnih prizadevanjih v Ukrajini.

Ključno je, da zaprtje prizadene trgovinsko pot, po kateri se prevaža 90 odstotkov železniškega tovora med Kitajsko in EU. Na tej poti se je obseg tovora med Kitajsko in EU v letu 2024 povečal za 10,6 odstotka, vrednost blaga pa je poskočila za skoraj 85 odstotkov na 25,07 milijarde evrov.

Tudi poljska podjetja bodo utrpela škodo

Koridor zdaj predstavlja 3,7 odstotka vse trgovine med EU in Kitajsko, kar je več od lanskih 2,1 odstotka – to je rešilna bilka za velikane e-trgovine, kot sta Temu in Shein, piše Politico.

Se bo prevoz kitajskega blaga, ki zdaj poteka po železniški povezavi med Kitajsko in Poljsko (to povezavo uporabljajo zahodne kitajske province, ki so oddaljene od kitajskih pristanišč), preusmeril na zahodnoevropska pristanišča, kot sta Hamburg (na fotografiji) in Rotterdam? Foto: Guliverimage

Tudi poljska podjetja bi lahko utrpela škodo. Državno podjetje PKP Cargo je sporočilo, da bi kratke zamude lahko obvladovali, vendar je opozorilo, da bi dolgotrajno zaprtje trgovino preusmerilo proti jugu, skozi Kazahstan, na Kaspijsko in Črno morje ter naprej v južno Evropo ali Turčijo.

Na tisoče beloruskih voznikov obtičalo na Poljskem

Zaprtje je prišlo le teden dni po tem, ko je podjetje na pot poslalo svoj prvi tovorni vlak Varšava–Kitajska, ki je prevažal blago iz več evropskih držav. Šlo je za simbolično vožnjo, namenjeno utrjevanju vloge Poljske kot vozlišča in dvigu mednarodne prepoznavnosti PKP Cargo.

"Popolno zaprtje meje je ključna težava – ne le za promet in logistiko, ampak za celotno gospodarstvo," je dejal Artur Kalisiak, direktor strateških projektov pri poljskem združenju za promet in logistiko. Dodal je, da je obtičalo tudi približno deset tisoč beloruskih voznikov, zaposlenih v poljskih prevoznih podjetjih, ki se ne morejo vrniti na delo na Poljsko ali celo domov.

Alternativne povezave skozi Litvo

Trenutno je ves tovor blokiran, vključno s časovno občutljivimi pošiljkami, kot so zdravila in hrana. "Kar zadeva alternative, lahko poskusite prek Litve ali Latvije, vendar to seveda zahteva več časa in denarja. In tudi v tem primeru ni zagotovila, da bodo te meje ostale odprte," je dejal Kalisiak.

Beloruski opozicijski medij Belsat je poročal o poskusih improviziranja z novimi dobavnimi verigami in dejal, da je bila ustvarjena rešitev, po kateri se naložen tovornjak odpravi na terminal v litovskem Kaunasu, poljskem Lodžu ali nemškem Duisburgu – od koder se tovor premesti in nato vstopi v Belorusijo prek litovskih železniških prehodov.

Poljska vlada: Meja bo zaprta do preklica

"To je zelo težek položaj," je potožil Kalisiak in dodal: "Vlada pravi, da spremlja zadevo in da bo meja ponovno odprta, ko bo varna. To je tisto, kar vemo. Z vidika poslovanja torej ne vemo ničesar."

"Odločitev o zaprtju meje z Belorusijo bo ostala veljavna do preklica. Nadaljnji koraki v tej zadevi še niso določeni," je v sredo novinarjem potrdil tiskovni predstavnik poljske vlade Adam Szlapka.

Varšava Pekingu: Logiko trgovine je zamenjala logika varnosti

Ker datuma ponovnega odprtja še ni na vidiku, podjetja nimajo jasne informacije o tem, ali bodo prejela odškodnino. "Izgube bodo ocenjene, ko bomo vedeli, kako dolgo bo meja zaprta. Takrat bodo ministrstva lahko pripravila oceno, ki bo podlaga za odločitve vlade o morebitni državni podpori posameznim industrijskim sektorjem," je sporočilo poljsko notranje ministrstvo.

Kitajski minister Vang Ji se je v ponedeljek v Varšavi sestal s poljskim kolegom Radoslawom Sikorskim. Foto: Reuters

Kitajski zunanji minister Vang Ji je v ponedeljek odletel v Varšavo, da bi se pogovoril s svojim poljskim kolegom Radoslawom Sikorskim. "Med pogovori je bilo zelo jasno povedano, da v tem položaju logiko trgovine, ki je koristna tudi za nas, nadomešča logika varnosti. In to je minister Sikorski zelo jasno izrazil," je dejal tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Pawel Wronski.

So ZDA vesele, da so Poljaki zaprli mejo?

Dodal je, da kitajska stran ni postavila nobenih neposrednih zahtev po ponovnem odprtju meje. Peking je že pred srečanjem ministrov dejal, da upa, da bo Poljska sprejela učinkovite ukrepe za zagotovitev varnega in nemotenega delovanja železniške povezave na beloruski meji ter stabilnosti mednarodne industrijske in dobavne verige.

Vendar Kitajska ni edini igralec v igri. "Tu so tudi Združene države Amerike, s katerimi imamo zelo tesne odnose. Prepričan sem, da je Washington več kot vesel, da so poti zaprte – vsaj začasno –, ker so pritiskale na Evropsko unijo, naj Kitajski uvede dodatne carine zaradi izvoza ruske nafte in plina na Kitajsko," je dejal Piotr Krawczyk, nekdanji vodja poljske zunanje obveščevalne agencije.

Kakšen bo odziv EU?

"Verjamem, da so zadovoljni, da so namesto carin glavna kopenska vrata za kitajsko blago zdaj za nekaj časa blokirana," je dejal in dodal: "Prepričan sem tudi, da se Američani smejijo in podpirajo poljsko vlado, ki se ji ne mudi z njihovim ponovnim odprtjem – vsaj ne prav kmalu."

Tudi Evropa je za mizo, a kot je ugotovil Krawczyk: "Nisem videl nobenega odziva nobene države – ničesar od Evropske komisije in ničesar od prestolnic. Torej morda tudi Evropa ni nezadovoljna, da so glavna vrata blokirana."

Poljski ekonomist trdi: V igri niso prelomni zneski

"Če je ta prehod blokiran, morajo uporabiti druge poti – na primer zračni ali pomorski promet ... Mislim, da bi bila na primer pristanišča v Rotterdamu in Hamburgu zelo vesela sprejemanja blaga, ki ne more več prehajati čez poljsko-belorusko mejo," je dodal Krawczyk.

Kar zadeva stališče Kitajske, je Konrad Poplawski, ekonomist varšavskega Centra za vzhodne študije, vladnega svetovalnega možganskega trusta, dejal, da so v igri znatni zneski, vendar ne prelomni. Zaprtje je bolj pomembno za kitajske celinske zahodne province, ki so močno odvisne od železniških povezav in nimajo dostopa do morskih pristanišč.

Je zaprtje meje dovolj velika težava za Kitajsko?

"Kljub temu ne govorimo o ogromnem obsegu trgovine – gre bolj za stalen priliv, ki je pomemben za nekatere panoge, vendar nikakor ni ključnega pomena na splošno. Veliko vprašanje je, ali je zaprtje meje dovolj velik problem – ne le za Belorusijo in Rusijo, ampak morda tudi za Kitajsko –, da bi prisililo k večjemu odzivu," je dejal poljski ekonomist.

Čeprav je vrednost trgovine, ki teče čez poljsko-belorusko mejo, precejšnja, še vedno ni dovolj velika, da bi Peking spodbudila k spremembi stališča do Moskve ali Minska, je po pisanju Politica še dejal Poplawski.