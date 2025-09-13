Poljska letala v zraku: "Obstaja nevarnost zračnega napada"

Poljska vlada poroča, da je zaradi ruskih brezpilotnih letal morda prišlo do več kršitev zračnega prostora, kot se je prej mislilo. Danes so se znova vzleteli poljska prestrezna letala. Civilno letališče v Lublinu na vzhodu Poljske je bilo danes začasno zaprto zaradi vojaških dejavnosti, poljski vladni krizni center pa je na vse mobilne telefone v petih okrožjih, ki mejijo na Ukrajino, poslal tudi besedilna sporočila, v katerih je opozoril na nevarnost zračnega napada.

Zaradi grožnje ruskega napada brezpilotnih letal na države, ki mejijo na Ukrajine so danes vzletela poljska lovska letala. Po navedbah poveljstva poljske vojske v Varšavi so bili danes popoldne v visoko pripravljenost postavljeni tudi zemeljski sistemi zračne obrambe, piše nemški medij Focus.

Začela se je preventivna akcija Natovih zračnih sil

Takšni ukrepi niso nenavadni, vendar so trenutno deležni posebne pozornosti zaradi incidenta z domnevnimi ruskimi brezpilotnimi letali na poljskem ozemlju prejšnji teden.

Poljski premier Donald Tusk je na družbenem omrežju X sporočil: "Zaradi grožnje, ki jo predstavljajo ruski brezpilotni letalniki, ki delujejo nad Ukrajino blizu poljske meje, se je začela preventivna operacija zračnih sil, tako poljskih kot zavezniških."

Zaprto letališče, sirene za nevarnost, opozorilna SMS-sporočila

Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP je bilo letališče Lublin zaradi vojaške dejavnosti začasno zaprto za civilni zračni promet, v dveh mestih na vzhodu Poljske pa so bile zaradi grožnje zračnega napada sprožene sirene za opozorilo.

Župana obeh mest pozivata prebivalce, naj ostanejo mirno. Poljski vladni krizni center je na vse mobilne telefone v petih okrožjih, ki mejijo na Ukrajino, poslal tudi besedilna sporočila, v katerih je opozoril na nevarnost zračnega napada.