Kustečeva: Zaupajte stroki, da bodo otroci lahko obiskovali pouk v šolah

"Edini način, da šola ostane varen prostor in da bo lahko še naprej odprta, je to, da učenke in učenci obvezno nosijo zaščitno masko, upoštevajo priporočila epidemiološke stroke in se obvezno samotestirajo," pojasnjuje ministrica Simona Kustec. Foto: Bojan Puhek

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je pred sredinim začetkom samotestiranja vseh učencev v šolah v videonagovoru prosila, naj vsi pomagajo ter zaupajo zdravstveni in pedagoški stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, še naprej obiskovali pouk v šolah.

Ministrica je opozorila, da je ta trenutek novi koronavirus med nami prisoten bolj kot kadarkoli prej. "Naša naloga v šolskem prostoru ta trenutek je, da naredimo vse, kar lahko, da bodo naši otroci in njihovi učitelji navkljub vsemu lahko čim bolj običajno živeli dalje," je dejala ministrica.

Epidemiološke razmere v Sloveniji so skrb vzbujajoče. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so včeraj v Sloveniji ob 7.643 opravljenih PCR-testih potrdili 3.763 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 49,2 odstotka in je nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 53,1 odstotka. Za nami je tako najslabši ponedeljek od začetka epidemije covid-19.

Po njenih besedah je edini način, da šola ostane varen prostor in da bo lahko še naprej odprta, to, da učenke in učenci obvezno nosijo zaščitno masko, upoštevajo priporočila epidemiološke stroke in se obvezno samotestirajo.

Kustečeva je še dejala, da čas, v katerem živimo, od nas zahteva veliko razumevanja in strpnosti. "Hvala za vso vašo pomoč, da bodo šole še naprej lahko ostale varen prostor za šolanje," je sklenila Kustečeva.

Od jutri obvezno samotestiranje za vse učence

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus bodo v šolah začeli izvajati v sredo. Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja. Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli in se bodo izobraževali na daljavo.

Ukrepom nasprotujejo nekateri starši, ravnatelji pa so izpostavljeni njihovim pritiskom. Pomisleke so izrazili tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Ministrstvo bo zato danes za ravnatelje pripravilo še eno srečanje na daljavo, na katerem bodo dodatno pojasnili spremembe odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom v delu, ki se nanaša na šolstvo.

Logarjeva: Trenutna epidemiološka situacija je odraz ekstremnega egoizma

Ob vse bolj zaostrenih razmerah v bolnišnicah zaradi porasta števila covidnih bolnikov je vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar na Twitterju zapisala, da je trenutna epidemiološka situacija v Sloveniji "odraz ekstremnega egoizma". "Ukrepi so dobri in primerni, dokler nam jih ni treba upoštevati in izvajati," je navedla.