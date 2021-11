Združenje ravnateljev predlaga postopno uvajanje samotestiranja učencev

V združenju ravnateljev so izrazili podporo samotestiranju učencev od 1. do 5. razreda in mladostnikov s posebnimi potrebami v domačem okolju, za preostale pa je samotestiranje po njihovem mnenju pod določenimi pogoji mogoče izvesti v šolskem okolju. Ravnatelji na današnjem sestanku s šolskim ministrstvom na večino vprašanj sicer niso dobili odgovorov.

V Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije so v skupni izjavi po današnjem sestanku s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagali postopno uvajanje samotestiranja učencev.

Nejasnosti o samotestiranju in maskah ostajajo

Po njihovem mnenju je v vladnem odloku več nedoslednosti. Odlok v delu namreč navaja, da osebam, mlajšim od 12 let, pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) ni treba izpolnjevati. V drugem delu odloka pa je navedeno, da se presejalno testiranje šteje kot izpolnjen pogoj PCT. Samotestiranje pa bo od prihodnjega ponedeljka po vladni odločitvi obvezno za vse učence, tudi za mlajše od 12 let.

Ob tem v združenju ravnateljev opozarjajo še, da "je v vseh navodili za samotestiranje določena minimalna starost ali celo profesionalna raba". V združenju pa so zaradi uporabe termina samotestiranje prepričani, da učitelj ne sme testirati otroka, ki se zaradi navodil proizvajalcev ne sme testirati sam.

V združenju ravnateljev prav tako ugotavljajo nedoslednosti med odlokom vlade in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o nošenju mask iz blaga. Zaradi tega menijo, da v tako kratkem obdobju odloka ne morejo v celoti uresničiti, prav tako pa opozarjajo na težavo zaradi organizacije samotestiranja in primernega obveščanja staršev.

Učitelji zavračajo sodelovanje pri samotestiranju otrok

Na današnjem sestanku so tovrstna vprašanja postavili tudi predstavnikom ministrstva, a odgovorov na večino vprašanj, kot so pojasnili, niso dobili. "Obveščeni pa smo bili tudi, da nekateri učitelji že zdaj sporočajo, da zavračajo sodelovanje pri samotestiranju otrok," poudarjajo v združenju.

Po besedah predsednika združenja Gregorja Pečana so ravnatelji ministrstvu predlagali, da bi samotestiranja na domu dopolnili z uporabo posebne aplikacije za nadzor avtentičnosti testov, a dogovora o tem ni bilo.

Pečan ni želel ugibati, kako se bo na njihove predloge odzvalo šolsko ministrstvo. Na sestanku je bilo sicer po njegovih besedah prisotnih več kot 600 predstavnikov šolstva, ki so bili v svojih zahtevah večinoma enotni. "Prepričani smo, da razmere na terenu poznamo precej bolje, kot jih spremljajo in poznajo v pisarnah na različnih ministrstvih," je poudaril Pečan. Skupinskega bojkota odloka vlade ravnatelji sicer ne napovedujejo, bolj kot to si želijo, da jim vlada pri njihovih prošnjah in zahtevah prisluhne in jih upošteva.

V združenju ravnateljev se bojijo protestov staršev

Po besedah ravnateljice Osnovne šole Franceta Bevka Ljubljana Barbare Kampjut so na sestanku od državnega sekretarja na šolskem ministrstvu Damirja Orehovca zahtevali, da ta na četrtkovi seji vlade povzame ter argumentirano in odločno predstavi stališča ravnateljev. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je namreč na delovnem obisku v Parizu. Ob tem je Pečan povedal, da "je ministrica očitno presodila, kaj je pomembnejše".

V združenju ravnateljev opozarjajo tudi na številne grožnje, pritiske, verbalne in fizične napade na ravnatelje, saj da starši ne sprejemajo dejstva, da so ravnatelji dolžni izvajati odloke vlade, smernice NIJZ in priporočila zdravstva. Pečan je pojasnil, da ravnatelji od staršev že dobivajo izjave, v katerih ti prepovedujejo nošenje mask svojim otrokom.

Starše je Pečan zato pozval, naj poskušajo razmeti, da so v javnih šolah dolžni sprejemati ukrepe, ki jih sprejema vlada. "Se pa bojimo, da bi se lahko pred marsikatero šolo pred ponedeljkom zgodil organiziran protest staršev, morda že prej," opozarja Pečan.

Ravnatelji sicer zagotavljajo, da si želijo, da šole ostanejo odprte, zato skrbijo za varno okolje in kar najbolj sodelujejo z vsemi deležniki.