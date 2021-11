Ministrstvo šolam: Tako bo potekalo samotestiranje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev, so potrdili na ministrstvu. Protokol, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, med drugim določa korake pri izvedbi samotestiranja v šolah in postopke v primeru pozitivnega rezultata testa pri učencu.

Po protokolu bo, kot je že znano, samotestiranje s hitrimi antigenskimi (HAG) testi potekalo v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Izvajalo se bo trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Če bo učenec odstoten na katerega izmed navedenih dni, se bo moral testirati naslednji dan, ko bo prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Po protokolu je pogoj za samotestiranje, da se učenec počuti zdrav in da ne kaže znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki bo otroka napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

Natančna navodila za potek samotestiranja

Učenci bodo samotestiranje izvajali v prostorih, ki jih bodo določili izvajalci izobraževalnega procesa. V času testiranja bo morala biti med učenci zagotovljena zadostna medosebna razdalja.

"Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta," navaja protokol. Učitelji oziroma osebe, ki bodo spremljale testiranje, pa bodo masko morali nositi ves čas. Otroku se bodo v njegovo neposredno bližino lahko približali le v nujnem primeru.

Učenci si bodo pred začetkom postopka morali umiti roke. Na čisto delovno površino bodo položili papirnato brisačo za enkratno uporabo, na katero bodo odložili ves material, ki ga bodo uporabili pri izvedbi samotestiranja. Po opravljenem testu si bodo roke razkužili.

Po vsaki skupini, ki bo v nekem prostoru izvedla samotestiranje, bo treba prostor dobro prezračiti. Če bo kateri izmed učencev pozitiven na koronavirus, bo treba prostor dodatno očistiti oziroma razkužiti.

Kaj se zgodi, če je test pozitiven?

Protokol navaja, da morata v primeru pozitivnega rezultata testa učenec in ravnatelj ravnati v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ravnatelj pa o pozitivnem rezultatu obvesti starše oziroma zastopnike učenca.

Starši naj po protokolu ob pozitivnem rezultatu testa nemudoma kontaktirajo izbranega zdravnika ali pa otroka sami naročijo na PCR-testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe.

Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj normalno nadaljujejo pouk. Odzivanje na potrjen primer okužbe se začne po pozitivnem potrditvenem PCR-testu, pa navajajo navodila NIJZ za samotestiranje učencev in dijakov.

Učenec mora biti po protokolu v času čakanja na rezultat PCR-testa v izolaciji. V tem času ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, se bodo s šolami morali dogovoriti, ali se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, se bodo s starši samotestirali doma, nato pa bodo šoli ali zavodu izvid testa sporočili na evidenčnem listu.

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus se bo začelo izvajati v sredo, 17. novembra, in ne že v ponedeljek, 15. novembra, kot je bilo sprva napovedano. Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja.

Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli. V skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, se bodo izobraževali na daljavo.

Nerešen po Pečanovi oceni ostaja tudi problem izolacijskih prostorov, ki jih nekatere šole niso zmožne zagotoviti zaradi svojih prostorskih stisk. Foto: Mediaspeed

Odziv Pečana: Pozdravljam dopis šolam

Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan je izrazil zadovoljstvo nad sprejetim protokolom zdravstvenega ministrstva za samotestiranje učencev, ki so ga prejele osnovne šole. Ob tem je opozoril na možne težave pri izvajanju pouka na daljavo za učence, ki se ne bodo samotestirali.

Pečan je opomnil, da prehodnega obdobja za prehod na obvezno trikrat tedensko samotestiranje ni. Ravnatelji po njegovih besedah zato staršem svetujejo, naj v izogib zmedi skupaj z otroci samotestiranje preizkusijo že pred sredo. Takrat bo testiranje trikrat tedensko namreč obvezno.

Ob tem je Pečan opozoril na možne težave, ki bi jih šole lahko imele, če veliko staršev nekega razreda ne bo podalo soglasja k samotestiranju njihovih otrok. V takih primerih se bodo namreč otroci izobraževali na daljavo. To bo po njegovih besedah za posamezne šole zahtevno tudi iz tehničnega vidika. V šolah, ki imajo slabo internetno povezavo, bi namreč lahko prihajalo do tehničnih težav ob hkratnem prenosu pouka v živo iz več učilnic. Ob tem tudi nekateri otroci po Sloveniji živijo na območjih s slabo internetno povezavo, opominja Pečan.